Česko zasáhl ‚paradox úspěchu‘. Popírači covidu dostali na jaře zelenou, říká psycholožka po výzkumu pro WHO

9. března 2021 12:58 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

PRAHA Češi jsou podle psycholožky Heleny Hnilicové naivní optimisté. V kombinaci s covidem to není dobré. „Lidé si zdravotní rizika připouštějí spíše u jiných než u sebe,“ říká v rozhovoru pro Lidovky,cz. Ukázal to výzkum, který s kolegy v Česku prováděla pro WHO. Zjistit měl, proč se v zemi covidová situace vymkla od podzimu kontrole.

Lidovky.cz: Data o přístupu Čechů k epidemii jste sbírali ještě v půlce ledna. Tou dobou už bylo jasné, že se řítíme do průšvihu. Jak se vám dívalo na výsledky, které naznačovaly, že to lidé v Česku neberou zas tak vážně?

Řeknu vám čísla nově nakažených den před tím, než jsme sbírali data. Při srpnovém sběru to bylo 281 nových případů, v listopadu 4400 a v lednu už asi 7600. Nárůst byl zřetelný. Co mě překvapilo nejvíc, bylo vnímání závažnosti rizika. Po celou dobu se totiž počet těch, kteří virus vnímali jako značné riziko, držel zhruba na osmnácti procentech. Ve všech třech vlnách našeho výzkumu, ačkoli situace se prokazatelně zhoršovala. To jsem pochopit nedokázala. Je možné, že to lidé prostě takto nereflektují.