Lékaři odmítají sloužit dobrovolné přesčasy. Vyzvali politiky k jednání o zákoníku práce

Mladí lékaři odmítají zvýšení počtu hodin legálních přesčasů, které by měl umožnit paragraf 93a novely zákoníku práce. Zároveň chtějí dlouhodobě udržitelné, přijatelné podmínky, kontrolu dodržování zákoníku práce ve zdravotnických zařízeních a zajištění adekvátního finančního ohodnocení v základní pracovní době.

„Veřejně vyzývám veškeré naše politické špičky, konkrétně pana ministra (zdravotnictví Vlastimila) Válka, pana ministra (práce Mariana) Jurečku, pana předsedu vlády (Petra) Fialu a všechny další, kterých se to týká. Velmi rádi se s vámi sejdeme, velmi rádi budeme jednat a budeme velmi rádi, pokud najdeme společné řešení v tom, jak se postarat o české pacienty. Ale za současných podmínek, které nám nastavujete, říkáme dobrovolně ne,“ řekl Přáda.

Reagoval tak na to, že navýšení přesčasových hodin se týká takzvaných dobrovolných přesčasů, se kterými zaměstnanci nemusejí souhlasit. Podle aktuálního zákoníku práce může zaměstnavatel nařídit 150 hodin práce přesčas ročně, další přesčasy nad tento rámec jsou dobrovolné.

Podle komory ale lékaři mají přesčasů víc. Zákoník stanoví 35 hodin práce týdně, podle průzkumu, který komora zveřejnila v červnu, už nyní průměrná délka směny trvá 26 hodin a lékaři pracují průměrně 77 hodin týdně. Až 97 procent nemocnic současnou právní úpravu přesčasů danou zákoníkem práce porušuje.

„Přepracovaní lékaři mnohem častěji chybují“

Podle Přády už mají všichni lékaři v nemocnicích oněch 416 hodin legálních přesčasů za tento rok odpracovaných. Pokud by nezačala debata mezi lékaři a politiky, přestali by lékaři zapojení do iniciativy sloužit přesčasové směny, tedy večerní, noční, víkendové služby a služby ve svátek.

„Omezení množství přesčasové práce je norma, která slouží primárně na ochranu pacientů. Protože podle velikých studií, které se dělaly například ve Velké Británii, se ukázalo, že přepracovaní lékaři mnohem častěji chybují. Je zde přímá korelace s nevyspáním a množstvím chyb, kterých se lékař dopouští, a je to úplná analogie toho, jako by byl pod vlivem alkoholu,“ řekl prezident ČLK Milan Kubek.

Lékaři zároveň doufají, že tento krok nenastane. Podle Přády chtějí ve zdravotnictví zůstat, k tomu ale potřebují změnit systém, aby nehrozilo jejich přetížení.

Upozorňují také na to, že systém přesčasů a aktuální systém ohodnocení práce lékařů diskriminuje ženy. Přesčasy jsou podle nich téměř neslučitelné s rodinným životem, navíc těhotné ženy podle zákoníku práce přesčas pracovat nesmějí. Odměny za přesčasy přitom tvoří podle mladých lékařů asi polovinu příjmu lékařek.

Mladí lékaři podle Přády jednají i s odbory, zároveň plánují zaslat politikům otevřené dopisy.