Pošťáci nemohou u zvonku čekat minuty, vzkazuje nespokojeným šéf pošty Knap. Chystá se další zdražování dopisů

Lidovky.cz: Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) už dříve oznámil, že s vámi nepočítá. Uvažujete, že se přihlásíte do nového výběrového řízení?

Ještě nejsem přihlášen, ale uvažuji o tom. Mám čas do 15. listopadu. Pro mě je důležité to, že pokud bude politická vůle Českou poštu transformovat a změnit, tak to bude výzva, která mě zajímá.

Lidovky.cz: Pokud byste se přihlásil a uspěl, na co byste se zaměřil?

Hlavně bych chtěl prosadit, aby se změnil systém financování pošty a aby došlo k oddělení státních služeb od komerčních. Dále bych chtěl, aby se firma změnila na akciovou společnost. Pokud neuspěju, vrátím se do korporátní sféry. (Knap v minulosti působil jako ředitel softwarové firmy SAP – pozn. red.)

Lidovky.cz: Děláte i nyní nějaká důležitá rozhodnutí, když máte už jen omezený mandát do konce roku?