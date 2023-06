Pošta v Jindřišské patrně nepůjde do aukce, usilovat o ni můžou Praha i další

„Závěr jednání je takový, že by pošta šla cestou přímého prodeje, ale s nějakým ověřením tržní ceny,“ sdělil redakci MF DNES Zábranský z hnutí Piráti.

Podle této myšlenky by tak pošta schválila záměr prodat nemovitost městu za posudkovou cenu, ale zároveň by umožnila komukoliv podat vyšší nabídku. Za tuto cenu by pak měla Praha navíc možnost budovu koupit. Zastupitelé se nicméně na schůzce nedohodli na hranici, za kterou už by do odkupu budovy nešli. Znalecké posudky podle dřívějších zjištění MF DNES cenu historické budovy odhadují na 1,5 miliardy korun.

Zábranský také popřel možnost, že by Česká pošta budovu prodala i za nabídku nižší než nejvyšší, například kvůli veřejnému zájmu. „Zatím pošta směřuje k tomu, aby Praha dorovnala tu nejvyšší nabídku. Argumentují tím, že jim hrozí insolvence a hrozilo by jim napadení od potenciálních věřitelů za to, že budovu prodali za nižší cenu,“ dodává. Podle něj je tato varianta pro město výrazně lepší než běžná aukce, byť není ideální.

Překvapení pro Prahu

Informace o tom, že by budova v Jindřišské mohla místo přímého prodeje hlavnímu městu putovat do elektronické aukce, se objevila v médiích minulý týden. „Pokud by k prodeji došlo, bylo by to formou e-aukce, abychom za nemovitost získali maximální možnou cenu,“ sdělil tehdy mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Rušení poboček Kvůli tíživé finanční situaci se Česká pošta rozhodla koncem června zrušit podstatnou část svých poboček. Škrty se dotknou 13 z 22 velkých městských částí, konkrétně z nich zmizí celkem 35 pošt. Proti rušení protestují starostové napříč celou metropolí i politickými stranami. Jednou z nejvíce zasažených městských částí bude Praha 3, kde od začátku července zůstane zachována pouze jediná pobočka ze šesti.

Pro zástupce hlavního města to znamenalo nepříjemné překvapení, jelikož radní s touto variantou vůbec nepočítali. „Informace o záměru nabídnout centrálu v e-aukci, a nikoliv hlavnímu městu v přímém prodeji, jak se o tom doposud intenzivně jednalo, nás zaskočila,“ reagoval minulý týden primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Záměr vstoupit do jednání o koupi budovy město oznámilo letos v dubnu, dokonce pro tyto účely vedení města zřídilo speciální tým.

Na počátečních jednáních se podle Zábranského obě strany o přímém prodeji opakovaně bavily. Ředitel magistrátu Martin Kubelka navíc podotkl, že legislativní odbor úřadu po celou dobu pomáhal České poště s právním odůvodněním přímého prodeje.

„V uplynulém volebním období jsme od pošty napřímo koupili již dvě budovy, a to na Sofijském náměstí a v Nových Dvorech v Durychově. Spolupráce probíhala hladce a ku prospěchu obou stran i veřejnosti,“ popisuje zkušenosti z minulosti Zábranský. Důvodem dlouhodobých snah docílit přímého prodeje jsou především velmi nízké šance, které by město v případě aukce mělo.

Zastupitelé měli schválit, že se případných aukcí o budovy po zrušených pobočkách zúčastní, pokud by na ně nakonec došlo.

„Usnesením především chceme deklarovat, že preferujeme přímý prodej. Materiál slouží jako jistota pro případné aukce, a to i v případě všech nemovitostí, které by pošta prodávala, protože máme zájem i o budovu v Moravské ulici v Praze 2 a objekt v ulici Na Strži v Praze 4,“ vysvětlil Zábranský.

Naopak schválením u zastupitelů neprošel materiál, který by pověřil vedení města apelovat na poštu, aby přehodnotila počet rušených poboček v metropoli.

Kam s úředníky

V případě, že se Praze podaří budovu v Jindřišské koupit, stále zůstává otázka, jak získané prostory využije. Jednou z pravděpodobných variant je přestěhovat sem úředníky ze Škodova paláce. Magistrátu zde totiž v roce 2028 končí nájemní smlouva.

Jen ještě není jisté, jak velká část poštovní centrály bude budoucímu majiteli k užitku. Jednou z podmínek prodeje totiž má být, že zde i nadále budou fungovat poštovní služby s odbavovací halou. Vedení metropole tedy v současné chvíli ani nemůže správně posoudit, kolik úředníků by sem mohlo být případně přesunuto.