Na Kavčích horách došlo k první rošádě: Ředitelem zpravodajství ČT bude Mrzena.

O tom, že tuto pozici obsadí právě Mrzena, se spekulovalo už od chvíle, kdy nový generální ředitel ČT Jan Souček uvedl, že Šámal končí. Mrzena je šéfredaktorem zpravodajství ČT od listopadu 2011, v letech 2006–2010 zastával stejnou pozici v televizi Nova, předtím dva roky působil jako redaktor a moderátor zpravodajství ČT, osm let byl redaktorem v TV Prima.

„Znám Petra jako špičkového profesionála, který má moji důvěru. Věřím, že s jeho výrazným přispěním prosadíme změny ve zpravodajství České televize, které jsem si předsevzal,“ řekl v roce 2011 k jeho nástupu na pozici šéfredaktora zpravodajství tehdejší výkonný ředitel ČT 24 Šámal.

Ve hře je i konec dalších velkých jmen České televize. V rozhovoru Lidovky.cz to nastínil Souček. „Záleží na tom, co považujete za velká jména. Dotýká se to tří až čtyř lidí,“ uvedl. Dodal, že do nejvyššího managementu by mohli přijít i lidé, kteří pracují mimo ČT. Jasno by mělo být na přelomu srpna a září. Svého nástupce si bude vybírat i Mrzena.

Šámal pozici opouští po více než 11 letech. Funkci ředitele zpravodajství zastával ve dvou obdobích - nejdříve od srpna 2003 do listopadu 2007, znovu se vrátil v lednu 2012. Z čela zpravodajství odejde ke 30. září, tedy ve stejnou dobu jako skončí dosavadní generální ředitel ČT Petr Dvořák. Toho Souček v červnu ve volbě porazil poměrem hlasů radních 11:4.