Fašistická vláda chce začít jadernou válku s Ruskem, tvrdí Vrabel. Vyšetřuje ho policie

„Naše vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi ze stíhaček, to je to, co chce udělat naše vláda,“ prohlašoval Vrabel ve videu zveřejněném v neděli na sociální síti. Z tohoto úsilí obvinil jmenovitě ministryni obrany Janu Černochovou. Redakce iDNES.cz se obrátila na její resort s žádostí o reakci.

Útok by Rusko podle Vrabela opětovalo. „Měli bychom se bát,“ pokračoval a dodal, že se diví, že to občany „nezvedá ze židle“.

Vrabel také tvrdil, že česká vláda má „fašistické prvky“. Zdůvodnil to tím, že souhlasí s označením Ruska jako teroristického státu kvůli zvěrstvům páchaným na Ukrajině. Přitom podle něj za bombardování této země mohou česká vláda i NATO.

„Video jsme na sociální síti zaregistrovali a již se jím zabýváme. Zjišťujeme, jestli se jedná o protiprávní jednání, nebo ne,“ reagoval na dotaz redakce iDNES.cz mluvčí Policie ČR Jan Daněk.

Na Ladislava Vrabela již nejméně jeden člověk podal trestní oznámení. „Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta,“ napsal na sociální síti jeden oznamovatel.

Vrabelovy výroky neodpovídají ani technickým možnostem české armády. Jednak žádné jaderné zbraně nemá, jednak nedisponuje ani prostředky k jejich odpálení. Tedy ani bombardovacím letectvem, ani raketami schopnými jaderné nálože nést.