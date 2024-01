Odhalený kokain v Česku? Jde o chybu v logistice, vozit sem tuny drogy nemá smysl, říká šéf protidrogové centrály

Velké objemy této drogy, jež se několikrát našly v českých hypermarketech, se tam podle Jakuba Frydrycha dostaly buď chybou v logistickém řetězci kriminálních organizací, nebo šlo z jejich strany o snahu konspirovat. „Vozit sem nějaké tuny nemá logiku. Je to složité a je tu na to víc vidět než v zemích, kde je obrátkovost zboží vyšší,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Jak se do Česka dostává kokain pro místní spotřebu?

Tuzemská poptávka je saturována několika způsoby, které bych rozdělil do úrovní podle množství. Zaprvé registrujeme něco, čemu říkáme malodovozy, tedy do jednoho kilogramu. Někdo vyjede, případně je vyslán – kupříkladu do Španělska nebo Nizozemska –, a přiveze zhruba toto množství kokainu. V případě Nizozemska se velmi často odtud dovážejí i jiné typy drog v těchto menších množstvích.