Češi se vzdali práva na soud. Nesmí pět a půl roku žalovat Varšavu kvůli dolu Turów, i kdyby se dělo cokoli

Ve spotřebitelských smlouvách to často bývá jedna věta schovaná pod čarou nebo ve změti závěrečných ustanovení, co člověk přehlédne, aby toho později hořce litoval. Nejinak tomu může být u smluv mezinárodních, alespoň u té, co podepsala Česká republika s Polskem ohledně hnědouhelného dolu Turów, se jedna taková věta, co popudila některé místní obyvatele i nevládní organizace, objevila. Česko se jejím prostřednictvím, dokud bude úpis platit, vzdává možnosti domáhat se práv žalobou u Evropského soudního dvora.