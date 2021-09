‚Hodíte si pak s Bartošem mincí o to, kdo bude premiérem?‘ Babiš v debatě odmítl odpovědnost za mrtvé

Podle šéfa STAN Víta Rakušana Babišova vláda přispívá k inflaci rozdáváním předvolebních dárků. „Před volbami chcete všechno zachránit. Přitom se řítíme do katastrofy,“ řekl Rakušan.

Šéf SPD Tomio Okamura i předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková vyčetli vládě, že kývla v Evropské unii na green deal, na který lidé doplatí velkým zdražováním.

„Žádný green deal jsem nepodepsal, vyjednal jsem skvělou dohodu,“ řekl Babiš. Když mu green deal vyčetl i šéf ODS Fiala, opáčil mu premiér: „Bojujte za české zájmy, ne proti Babišovi.“

Byli jste proti nouzovému stavu a teď vyčítáte zemřelé, ohradil se Babiš kritice ODS a STAN

V debatě také Babiš odmítl odpovědnost za počet mrtvých v Česku kvůli covidu. „Hlasovali jste proti nouzovému stavu a teď vyčítáte zemřelé,“ ohradil se Babiš proti kritice opozičních lídrů, kteří mu vyčítali více než 30 tisíc mrtvých při pandemii koronaviru.

„Vláda to nezvládla, těch 30 tisíc mrtvých, to je vaše odpovědnost,“ tvrdil Fiala. „Plošné zavírání ekonomiky není možné a není to cesta,“ řekl Fiala.

O odpovědnosti vlády za oběti covidu mluvil i šéf STAN Vít Rakušan. „Dělali jste všechno pro to, abyste ohrozili životy občanů,“ nechtěl si to nechat líbit Babiš.

Rakušanovi také vyčetl, že kandidát koalice Pirátů a STAN na ministra zdravotnictví Ondřej Dostál odmítal říci, zda je očkován. Nakonec Dostál přiznal, že není, a trval na tom, že mu stačí, že má protilátky. Ty ovšem Česko zatím neuznává.

Babišovi v jeho sporu s Fialou přitakal šéf KSČM Vojtěch Filip. „Předseda Fiala byl proti nouzovému stavu,“ hlásil Filip. Připomněl, že komunisté byli pro nouzový stav za podmínky, že budou děti ve školách. „Když to vláda nesplnila, hlasovali jsme pak proti,“ uvedl Filip.

Šéf Přísahy Róbert Šlachta kritizoval pandemický zákon, který byl přijat místo prodlužování nouzového stavu. Přísaha by ho chtěla zrušit. Podle něj je třeba prošetřit vládní zakázky kvůli covidu za nouzového stavu.

Za neobsazený byt by měla být pokuta tři až pět tisíc korun měsíčně, řekl Hamáček

Lídr ČSSD Jan Hamáček řekl, že obrana před spekulanty s byty by mohla být 3 až 5 tisíc korun měsíčně. „Bude to tolik, aby se spekulantům nevyplatilo spekulovat,“ řekl v debatě Hamáček. Prohlásil, že jen v Praze je 70 tisíc neobsazených bytů a že je třeba to řešit a srazit číslo na polovinu.

„Rozhýbali bychom trh s byty,“ hlásil Fiala. Filip prohlásil, že vůbec nemůže uvěřit tomu, co šéf ODS říká. Právě politika pravicových vlád nahrávající jen developerům podle něj přispěla k růstu cen bytů.

Debatu lídrů přímo v sále sledovalo 128 diváků, které mohly nominovat strany a koalice. Debatu moderovali Terezie Tománková a Petr Suchoň.



Lidi děsí padesát pohlaví, řekl Babiš. Manželství homosexuálů nechce

Premiér Babiš vystartoval proti Pirátům, že chtějí předat pravomoci do Bruselu. Lidi podle něj také děsí „padesát pohlaví“, jimiž podle něj Piráti šermují.

Podivoval se, že v debatě lídrů není Ivan Bartoš a že už snad není kandidátem na premiéra. „Kdo z vás je tedy lídr?“ ptal se Rakušana.

„Ani já, ani Ivan Bartoš koalici Pirátů se Starosty nevlastníme, což je případ vás a hnutí ANO. Lídři jsme oba,“ opáčil mu šéf STAN.



„Hodíte si pak s Bartošem mincí o to, kdo bude premiérem?“ posmíval se mu Babiš.

Právě Rakušan nakonec podle hlasování diváků debatu vyhrál těsně před Fialou. S odstupem třetí skončil Babiš.



Předseda vlády se také postavil proti manželství osob stejného pohlaví. Je podle něj možné mluvit o posílení práv, ale ne o manželství.

Fiala s odkazem na svou víru řekl, že manželství homosexuálů také nepodpoří, ale poslanci koalice Spolu budou mít volné hlasování. Šéf KSČM Filip řekl, že homosexuálním párům se nemohou narodit děti, a proto manželství pro ně není možné. Proti jsou i Okamura a Majerová Zahradníková.

Naopak šéf STAN Vít Rakušan řekl, že by manželství osob stejného pohlaví podpořil, protože je sám spolupředkladatelem návrhu. Pro bude hlasovat i šéf ČSSD Hamáček, podle nějž je ale jeho strana v této věci rozdělená zhruba v poměru 60 ku 40.

Předvolební model naznačuje většinu 102 křesel pro koalice Spolu a Pirátů se STAN

Podle volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi by koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se STAN měly nyní šanci získat společně 102 poslanců a sestavit tak vládu z nynějších pěti opozičních stran, o což usilují.

A to přesto, že v čele těsně podle tohoto volebního modelu zůstává ANO s 24,5 procenty. Koalice Spolu má podle Kantaru šanci získat 23 procent a koalice Pirátů se STAN 20,5 procenta.

Do Sněmovny by se podle tohoto volebního modelu dostalo ještě hnutí SPD s 11,5 procenty a komunisté s 5 procenty. Těsně pod touto hranicí zůstávají ČSSD se 4,5 procenty a Přísaha se 4 procenty.

Při statistické chybě plus mínus jeden procentní bod to ale znamená, že i sociální demokraté a Přísaha mají reálnou šanci na zvolení do Sněmovny, což by změnilo celkové rozložení sil ve Sněmovně a dvě opoziční koalice by v takovém případě neměly společně většinu.