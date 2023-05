Hokej do hospod netáhne ani po covidové pauze, o návštěvnosti rozhoduje čas

Češi jsou proslulí jako národ pivařů a hokejových nadšenců. Událost mistrovství světa v hokeji je tak ideální příležitostí ke spojení obou radovánek. Sledování hokeje z prostor restaurací a hospod je v Česku běžné, pražští výčepní se však shodují, že letošní ročník hokejového svátku nijak zásadně nevyčnívá z let předchozích, a to ani po nevyžádané covidové pauze.

„Občas je na hokej plno, občas zase ne. Je to pade na pade,“ říká výčepní Sabina z Lokálu Hamburk na Praze 8. Doplňuje ale, že covidová pauza v jejich současné návštěvnosti změny neprovedla. „Máme narváno pořád,“ říká výčepní jednoho z devíti Lokálů spadajících do sítě Ambiente, které jsou vysokou návštěvností proslulé.

Mekka sportovních přenosů, smíchovský bar U Buldoka, sice hlásí před čtvrtečním zápasem plnou obsazenost i zájem o rezervace. Jedním dechem však tamní výčepní dodává, že útraty jsou dlouhodobě stejné, a ani uvolnění po covidu se do nich dnes nijak výrazně nepropsalo. S tím souhlasí i Sabina z karlínského Lokálu.

Rozhoduje čas i (ne)úspěchy

„Televizi máme přímo u výčepu, kde je zhruba devět stolů. Rezervace si lidi dávají, ale spíš večer. Když se hraje třeba od tří hodin, tak lidi nechodí. Ale když se hraje večer, tak přijdou,“ uvedl výčepní z pražské Kolkovny Olympia na Malé Straně. Zároveň potvrdil to, co i ostatní hospodští: rozhodující je, v kolik utkání začíná. „Na dnešek máme jen dvě rezervace,“ říká s odkazem na čtvrtfinále proti Američanům, které začíná v 15:20.

Stejně se k otázce návštěvnosti vyjadřuje i výčepní z restaurace Opatovské terasy na pražském Chodově. „Záleží i na výsledcích. Když se daří, tak lidi chodí spíš. A pak záleží hodně na čase, v půl čtvrté jsou všichni v práci,“ odpovídá. S tím souhlasí i Martin Jouza, majitel Pivovarské šenkovny. „Už to není jako dřív. Možná je to i tím, že už Česko není v hokeji tak dominantní jako v minulosti, spoustu lidí hráčům nevěří, už tam není takový zápal jako dřív,“ dodává výčepní z Ústí nad Labem.

Podobná situace převládá i v Pardubicích, kde hospody s plátnem prakticky vymizely. Z tradičních jich zbylo málo a ani ty neví, zda místa zaplní, protože se podle tamních hospodských prostě hraje „moc brzy“.

Čas rozhoduje i v Dolních Počernicích. Výčepní z restaurace Léta Páně, která se nachází v gastronomickém komplexu Počernického pivovaru, říká, že sami plátno nemají a zákazníky tak posílají právě do prostor tamního pivovaru. „Chodí jich plno, ale logicky čim později zápas začíná, tím víc lidí chodí,“ říká.

Potvrzuje tak stabilní zájem Čechů o sledování hokeje v prostorách většiny barů a hospod, který hlásí také Restaurace U Havlíčků na Praze 4. I mezi nimi jsou však výjimky. Například Turnovská pivnice ve Vršovicích zájem o hokej v jejích prostorách téměř nezaznamenala. „Vyšší návštěvnost v souvislosti s hokejem vůbec nepozorujeme,“ říká výčepní. Podobnou zkušenost hlásí i Jouza.

„Někdo samozřejmě přijde, kdo to chce sledovat, ale jak to bývalo tři čtyři roky zpátky, to už není. Nevím, jestli to zlomil covid, nebo různé kabelové televize, ale kleslo to určitě o takových 50 procent. Dřív, když se hrálo hokejové mistrovství světa, tak byla zamluvená celá hospoda, dneska lidi zavolají, jestli budeme promítat, já řeknu ano, máme to na plátně, a to je všechno. Už ani není potřeba to rezervovat, stačí přijít, to by dřív bylo nemyslitelné,“ doplňuje výčepní.

Zápas proti celku z USA odehrají Češi v Tampere, kde USA vyhrály svou základní skupinu. Český tým letěl do Finska z lotyšské Rigy. Sestavu trenéři prozradí až těsně před zápasem.