Válka na Ukrajině? V kyberprostoru přestala platit úplně všechna pravidla, všímá si IT expert ODS Zajíček

Lidovky.cz: Máme se bát o kybernetickou bezpečnost? Nejen kvůli tomu, co se děje v Rusku, ale i kvůli tomu, že nikdo neví, co bude dělat Čína a další mocnosti?

Nepoužíval bych slovo „bát se“, nicméně obezřetní jsme v této věci měli být dávno. V kybernetické bezpečnosti jsme v mnohých případech situaci podceňovali nebo stále podceňujeme. S válkou na Ukrajině se to vše umocňuje. Zažili jsme příběhy jako benešovská nemocnice, která byla v roce 2019 po útoku hackerů paralyzovaná a musela částečně omezit operace a další zdravotní výkony, a znamenalo to pro ni ztrátu asi 60 milionů korun.