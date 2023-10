Pro Čechy do Izraele zamíří další letadlo, narychlo se vrací z Uzbekistánu

Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake sdělil, že po rozeslání oznámení o připravovaných repatriacích se počet registrovaných v cestovatelském systému Drozd zvýšil na 250 Čechů v Izraeli. Ráno jich podle Lipavského bylo 181.

Marek Výborný @MarekVyborny Po dohodě s @jana_cernochova jsem právě rozhodl o okamžitém ukončení podnikatelské agrární mise do Uzbekistánu.

Vracíme se do Prahy, letadlo bude k dispozici pro evakuaci 🇨🇿 občanů z 🇮🇱. Bezpečí našich občanů je na 1. místě! oblíbit odpovědět

Na sociální síti X oznámil ministr zemědělství Marek Výborný, že po dohodě s ministryní obrany Janou Černochovou rozhodl o okamžitém ukončení podnikatelské mise do Uzbekistánu. „Vracíme se do Prahy, letadlo bude k dispozici pro evakuaci českých občanů z Izraele,“ napsal. Původně se delegace měla vrátit v pátek.

Ministerstvo zahraničí dnes zřídilo mimořádnou informační linku na čísle +420 222 264 200 pro dotazy k možnostem návratu z Izraele do Česka. V provozu je od 08:00 do 20:00 hodin. Úřad to uvedl na webu. Zájemci o informace mohou také kontaktovat velvyslanectví v Tel Avivu.

V minulosti stát repatriační lety opakovaně objednával i u největší tuzemské letecké společnosti Smartwings. To se ale tentokráte nestalo, potvrdila mluvčí společnosti Vladimíra Dufková.