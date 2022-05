Česko by mohlo od Německa získat tanky Leopard, jednání je na dobré cestě, řekla Černochová

O tom, že by Německo mohlo Česku pomoci nahradit zbrojní techniku, kterou Praha poskytla Ukrajině čelící ruské invazi, hovořil minulý týden německý kancléř Olaf Scholz při návštěvě českého premiéra Petra Fialy v Berlíně. Kancléř nechtěl sdělovat podrobnosti, Fiala pouze uvedl, že podoba budoucí dohody je velmi konkrétní a týká se těžké techniky.

Ministryně obrany ve středu potvrdila, že by Česko mohlo od Německa získat tanky Leopard. „Myslím si, že jsme na dobré cestě se domluvit. A teď je to jenom o tom, abychom to převedli do nějaké podoby právní a technické,“ uvedla.

Na dotaz, zda by Česko získalo tanky Leopard 1 ze 70. let, nebo podstatně modernější stroje Leopard 2, ministryně uvedla, že by šlo o modifikací „někde uprostřed“.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu koncem letošního února poskytlo Česko podle údajů mluvčí ministerstva obrany z konce dubna vojenskou pomoc za téměř tři miliardy korun. O dodávkách podrobnosti nezveřejňuje z bezpečnostních důvodů.

Podle médií Česko na Ukrajinu poslalo i těžkou techniku včetně samohybných houfnic Dana, salvových raketometů RM-70 Grad, tanků sovětské výroby T-72 nebo bojových vozidel pěchoty. Ministryně obrany Jana Černochová tehdy informaci nepotvrdila ani nevyvrátila.

„Zvídavost je lidská a chápu ty, kdo chtějí zjistit, co na Ukrajinu dodáváme. Promiňte, nemohu vám k tomu říct víc. Zuří tam válka a nebudeme vrahům s písmenem Z nic usnadňovat! Věřte mi, že posíláme ukrajinským přátelům zásadní vojenský materiál. A budeme v tom pokračovat,“ napsala tehdy Černochová na Twitteru.