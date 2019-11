Česko opět zasáhli ,prozváněcí´ podvodníci. Volání zpět může přijít na desítky korun

PRAHA Čeští mobilní operátoři zaznamenali sérii podvodných volání ze zahraničí, varuje Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS). Tisíce zákazníků měly na svém telefonu zmeškaný hovor z více než stovky různých zahraničních čísel. Šlo zejména o země subsaharské Afriky např. Guineu, ale také o Kostariku či Bahrajn.

Bezpečnostní týmy operátorů velmi pohotově zareagovaly a podvodná zahraniční čísla začaly ve své síti okamžitě blokovat. Díky tomu se počet podvedených zákazníků pohybuje pouze v desítkách.



„Tisíce zákazníků, kteří volali zpět na nevyžádané zahraniční číslo, se díky rychlé blokaci podvodných čísel v sítích českých operátorů již nedovolaly,“ říká Jiří Grund, výkonný ředitel APMS.

APMS jednoznačně doporučuje při nevyžádaných hovorech ze zahraničních čísel nevolat zpět.

„Jedná se o klasický wangiri scénář, nicméně ochrana před útokem je velmi jednoduchá. Pokud najdete v nepřijatých hovorech neznámé číslo, ujistěte se, že začíná českou mezinárodní předvolbou +420. Pokud ano, pak se při volání zpět nebude jednat o mezinárodní hovor,“ vysvětluje Jiří Grund, výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí.

Útok funguje tak, že zákazníci jsou účelově prozváněni. Volající nechá jejich telefon vyzvánět velice krátce a očekává, že zavolají zpět. Pak nastupuje obyčejná lidská zvědavost, slušnost, nebo dokonce pracovní povinnost. Ve spěchu či zmatku člověk přehlédne, o jaké číslo se jedná, a následný odchozí mezinárodní hovor je mu naúčtován dle patřičné zóny mezinárodního volání.

Co je Wangiri?

Podvodníci, kteří wangiri (nebo také „one ring and cut“) scénář organizují, ho realizují skrze alternativní či IP operátory, jimž je ukraden číselný rozsah. Zákazník, který volá zpět například do Alžíru, hovor do těchto zemí nikdy neuskuteční, protože je přesměrován. Podvodník následně profituje z propojovacích poplatků. Dopátrat se původce je v těchto případech téměř nemožné.