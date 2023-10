V září padl teplotní rekord, první říjnová středa už ale přinese ochlazení

Teploty ještě v úterý přes den mohou vystoupat až na 29 stupňů Celsia. Po přechodu studené fronty se však od středy skokově ochladí na 15 až 19 stupňů.

Z aktuální výstrahy vyplývá, že nejdříve přejde fronta doprovázená silným větrem přes Čechy, kde se mohou ojediněle vyskytnout i bouřky. Varování před silným větrem začne v západní polovině Čech platit od 18:00. Během noci se pak fronta přesune dál na Moravu a Slezsko.

„Dnes (v úterý) v podvečer a ve středu bude přes naše území přecházet od severozápadu studená fronta. Na ní, a ojediněle i před ní v Čechách v bouřkách, čekáme zesílení západního až severozápadního větru s předpokládanými nárazy kolem 70 km/h, v exponovaných lokalitách i více,“ uvádí meteorologové v nové výstraze.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #vystraha Dnes v (pod)večer 3. 10. a v noci na středu 4. 10. bude přes naše území přecházet od severozápadu studená fronta. Na ní (a ojediněle i před ní v Čechách v bouřkách) čekáme zesílení západního až severozápadního větru s předpokládanými nárazy kolem 70 km/h, v exponovaných… https://t.co/ryIwsapiJn https://t.co/jqzqNE6tWy oblíbit odpovědět

Upozornili také na to, že silný vítr může poškodit stromy a lesní porosty a způsobit menší škody na budovách. Hrozí nebezpečí úrazu uvolněnými předměty nebo zlomenými větvemi i komplikace v dopravě.

Lidé by měli zabezpečit okna, dveře či skleníky, uklidit nebo upevnit volně uložené předměty například na zahradách či dvorcích. Řidiči by měli jezdit maximálně opatrně. Na horách je vhodné omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Mimořádně teplé září

Studená fronta přichází po velmi teplém babím létu. Letošní září se totiž v pražském Klementinu zapsalo jako nejteplejší od počátku měření na této stanici, tedy od roku 1775.

V průměru nejtepleji bylo v letošním devátém měsíci 12. září, kdy nejvyšší průměrná denní teplota dosáhla 23,9 stupně Celsia. Naopak nejnižší průměrnou denní teplotu zaznamenala stanice 24. září, a to 14,2 stupně Celsia.

Průměrná měsíční teplota dosáhla 19,6 stupně Celsia, odchylka od dlouhodobého průměru z let 1775 až 2014 činila 4,4 stupně Celsia. Na svém webu o tom informoval ČHMÚ.

V Klementinu, které stojí v historickém centru Prahy, se počasí sleduje nepřetržitě od roku 1775. Ačkoliv měření na této stanici ovlivňuje řada faktorů, například umístění měřicích přístrojů v areálu nebo poloha ve středu města, představují podle meteorologů pro moderní vědu ojedinělý a nesmírně cenný zdroj informací o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.