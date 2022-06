Původní zpráva

Už přespříští neděli vzlétne vládní speciál a nabere kurs do katarské metropole Dauhá. Na setkání s tamními vládními představiteli se chystá hned trojice českých ministrů – financí, průmyslu a obchodu a také dopravy. Do malého emirátu v Perském zálivu se vkládají naděje, zejména co se týče zvýšení surovinové nezávislosti Česka. V Kataru se nacházejí třetí největší naleziště ropy a zemního plynu na světě. Země je rovněž největším exportérem zkapalnělého plynu.