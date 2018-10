Česko poskytne Indonésii pomoc zhruba deset milionů korun, později se chce zapojit i do obnovy

PRAHA Česká republika poskytne Indonésii, kterou zasáhlo zemětřesení a vlna tsunami, humanitární pomoc ve výši zhruba deseti milionů korun. Novinářům to v úterý po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) řekl náměstek ministra zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Babiš podle něj s uvolněním částky souhlasil. Do budoucna se bude chtít Česko zapojit i do rekonstrukce postižených oblastí.

Zástupci české ambasády v Indonésii jednali v pondělí o možné pomoci s místními úřady. „Nejrychlejší varianta je skutečně finanční pomoc, protože než bychom dopravili materiální pomoc na místo, potřebnost bude menší,“ řekl v úterý Petříček.



O uvolnění humanitární pomoci do výše deseti milionů korun může rozhodnout přímo ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD). Vyšší pomoc by musela schválit vláda, podle Petříčka se ale zatím o takovém rozhodnutí nejedná. Peníze by Česko Indonésii poskytlo prostřednictvím mezinárodních organizací, jako je například Červený kříž.

Česko bude chtít podle Petříčka Indonésii pomáhat i v dlouhodobém horizontu. „Česká republika se zejména chce zapojit do obnovy oblastí postižených tsunami a zemětřesením, takže připravujeme i konkrétní projekty poté, co se ta situace stabilizuje a bude možné začít s rekonstrukcí,“ řekl.

Po zemětřesení a tsunami na ostrově Sulawesi zahynulo nejméně 1234 lidí. Bilance ale může ještě vzrůst, až se záchranáři dostanou do míst odříznutých od světa. Své domovy muselo v důsledku zemětřesení opustit na 50 000 lidí.