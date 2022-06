Logo pro české předsednictví je složené z barevných kosočtverců. Má symbolizovat společné směřování

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Priority předsednictví výrazně ovlivnila ruská invaze na Ukrajinu. „Letos je tomu 18 let, co Česká republika vstoupila do EU a začala tak novou kapitolu svého demokratického a ekonomického vývoje. Prvního července se ujmeme historicky našeho druhého předsednictví v Radě EU. Bude to taková zkouška dospělosti. Zkouška, která v žádném případě nebude jednoduchá,“ uvedl na začátku konference premiér Petr Fiala.

„Ruská invaze na Ukrajinu otřásla mnoha našimi jistotami, oslabila a odhalila slabiny bezpečnostní architektury v Evropě, kterou budeme muset nově uchopit a hlavně aktivně, nikoli jenom jako pozorovatelé spoléhající na ostatní, rozvíjet,“ řekl Fiala.

Všechny pilíře podle premiéra zahrnují dlouhodobé strategické zájmy a priority České republiky a hodnoty, které Česko dlouhodobě zastává a na které je hrdé.

„Spolu s našimi evropskými partnery budeme během šesti měsíců v čele Evropské unie usilovat o to, abychom byli společně silnější a abychom tuto naší silu dokázali využít ve prospěch těch, kteří ji potřebují,“ dodal premiér. Česko se podle něj bude snažit především o dosažení shody a evropské jednoty.

Premiér připomněl že stejně jako v roce 2009 se Česko kormidla chopí v nelehkém období. „Naše jedinečná historická zkušenost s ruskou okupací nás naučila, že umíme čelit těžkým momentům, vzájemně si pomáhat a postavit se za to, co je správné. Tohoto úkolu se po třech letech příprav zhostíme sebevědomě a zároveň s vědomím odpovědnosti za výsledek,“ dodal Fiala.

Evropa jako úkol

Motto českého předsednictví EU zní Evropa jako úkol. V anglické verzi je pak doplněno o „trojici R“: rethink, rebuild, repower. Odkazovat má na Václava Havla a jeho řeč v německých Cáchách.

Logo je redesignem loga prvního českého předsednictví z roku 2009. Opírá se o jeho základy, avšak reflektuje současný vývoj grafického designu. Logo tvoří 27 různobarevných prvků, které mají symbolizovat jednotlivé členské země. Prvky zároveň mají tvar střelky kompasu, což má odkazovat opět na logo z roku 2009, zároveň znázorňovat skutečnost, že Česko bude v následujících měsících navigovat směřování Evropské unie.

Česká republika po Francii předsednickou roli v Radě Evropské unie převezme na začátku července. Předsednictví otevře 1. července společné zasedání vlády a Evropské komise v Litomyšli. V Česku se během půlročního předsednictví uskuteční 320 akcí.