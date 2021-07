Česko sahá po tenisové show, potřebuje ale peníze ze státní kasy. Schillerovou se povedlo obměkčit, hlásá Babiš

Česká republika je jen krůček od pořádání finále klání o Pohár Billie Jean Kingové, dříve Fed cupu, tradiční soutěže ženských tenisových týmů. Vyplývá to z informací webu Lidovky.cz o probíhajícím delikátním vyjednávání. „Teď už bude záležet na právních náležitostech, které jsou momentálně v běhu, proto bych byl s oslavami ještě opatrný, je to velmi syrové. Myslím si však, že se blížíme do úspěšného cíle,“ řekl webu Lidovky.cz šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.