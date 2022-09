Vláda dočasně vrátí kontroly na slovenskou hranici. Migrace meziročně stoupla o více než dvanáct set procent

„V této chvíli chceme především zajistit bezpečnost obyvatel České republiky,“ řekl šéf resortu s tím, že situace v Jihomoravském a Zlínském kraji již začínala být v posledních dnech kritická. „Celkově co se nelegální migrace týče, tak stoupla o neuvěřitelných dvanáct set procent,“ uvedl Rakušan.

Policie ČR @PolicieCZ 1/2 Počínaje půlnocí ze středy na čtvrtek budou minimálně na následujících 10 dnů po celé délce státní hranice se Slovenskou republikou znovuzavedeny hraniční kontroly na 27 bývalých hraničních přechodech. oblíbit odpovědět

Podle dostupných dat bylo od počátku roku k 21. září 2022 při tranzitní nelegální migraci zjištěno celkem 10 807 osob, což představuje nárůst o 1 256 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Tehdy to bylo 797 lidí. „Uděláme vše pro to, aby nedocházelo k výrazným komplikacím, přechod hranice bude možný na určených místech. A budou prováděny běžné policejní kontroly při přechodu státní hranice,“ dodal Rakušan.

Policie je podle něj na to připravená a během sedmi hodin je schopná začít hranice kontrolovat. Podle schengenských pravidel musí vláda informovat Brusel i okolní státy a v první fázi může opatření platit jen po zmíněných deset dní.

Policie spolu se zvýšením migrace zaznamenala i nárůst kriminality. Především v oblasti převaděčství. Zároveň ministr vnitra potvrdil, že většina migrantů přes Česko pouze prochází a míří na západ. Podle policejních statistik se v drtivé většině jedná o Syřany – těch policie letos zadržela do poloviny září přes 7200. S velkým odstupem následují Turci a Afghánci. Skoro všichni přicestovali z Turecka, v Česku ale nezůstávají a míří dál. „Cílem jejich cesty přes naše území je zejména Německo,“ přiblížil již dříve pro Lidovky.cz šéf cizinecké policie Milan Majer.

„Chceme tímto opatřením vyslat vzkaz, že není výhodné vést nelegální migraci přes Česko,“ dodal v pondělí Rakušan.

„Neznamená to, že bude kontrolován každý automobil,“ vysvětlil v pondělí k opatřením ministr vnitra a doplnil, že bude na policistech, která vozidla budou chtít zastavit a zkontrolovat. Podobně budou probíhat i kontroly například ve vlacích.

Současný příliv syrských migrantů do Česka je dokonce silnější než v roce 2015, kdy v Sýrii začala válka. Jak již dříve uvedla pro Lidovky.cz ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová, za zvýšením přílivu migrantů stojí zhoršující se ekonomická a politická situace v Turecku.

„Uprchlíci ze Sýrie, kteří tam již léta žijí, pociťují dopady samozřejmě ještě násobně více než místní. Proměňuje se nálada ve společnosti, která se stává více nepřátelskou,“ uvedla pro Lidovky.cz Faltová. Běženci proto hledají útočiště jinde a vydávají se směrem na západ.

Spolupráce se Slovenskem drhne

Migranti vstupují na naše území nejčastěji ze sousedního Slovenska. Policie jich proto nejvíce odhalila v Jihomoravském a Zlínském kraji. Když policisté běžence „pochytají“, umístí je do speciálního zařízení pro zajištění cizinců. Pak se je snaží vrátit do země, odkud do Česka přišli – v našem případě na Slovensko. „Pokud je prokazatelné, ze které země cizinci na naše území vstoupili, je přistoupeno ze strany ČR k žádosti o předání v rámci readmisního řízení (návrat do předchozí země, odkud do ČR přicestovali – pozn. red.),“ přiblížil šéf cizinecké policie Majer. Problém ale je, že Slovensko je na svém území také nechce, a pokud neexistuje důkaz, že uprchlík na Slovensku byl, odmítne ho přijmout zpět.

„V letošním roce tam bylo předáno 55 osob, u přibližně 1400 osob slovenská strana žádost o převzetí v rámci readmisního řízení neakceptovala,“ uvedl Majer. Právě na komplikovanou spolupráci se slovenskou stranou si v pondělí na tiskové konferenci stěžoval i Rakušan. Podle něj se nepodařilo diplomatickou cestou docílit zlepšení systému vracení migrantů na Slovensko.

Během nadcházejících deseti dní, kdy budou na hranicích probíhat kontroly, se chce ministr vnitra intenzivně věnovat hledáním dohody s Bratislavou.

Cizinecká policie tento měsíc pro Lidovky.cz potvrdila, že běženci do Česka ve většině případů míří v dodávce. „Dále cizinci nejčastěji uvedli pěší překročení hranice či využili osobní a nákladní vozidla,“ uvedl šéf cizinecké policie Majer. „Ministerstva vnitra a spravedlnosti proto pracují na novele, která by výrazným způsobem zvýšila tresty za převaděčství,“ uvedl ministr vnitra Rakušan.