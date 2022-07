Celé území Česka budou až do pondělí sužovat bouřky. Meteorologové odhadují, jaké počasí bude v červenci

Dobrá zpráva je, že podle meteoroložky Marie Odstrčilové z Českého hydrometeorologického ústavu už by neměly dosahovat takové intenzity jako v předchozích dnech. „A po zbytek týdne už by se mělo ochladit na průměrných 19 až 24 stupňů, což je slabě pod normálem. Měli bychom si tedy užít slunečného, i když lehce studenějšího počasí,“ řekla serveru Lidovky.cz Odstrčilová.

Podle měsíčních předpovědí by červenec neměl, co se týče vysokých teplot, následovat červen. „Teď to vypadá, že letošní červenec nebude tak teplý jako červen, který byl teplotně výrazně nadprůměrný nejen u nás, ale i nad většinou Evropy. Rozhodně by neměl přinést tolik tropických a supertropických dnů a veder, jako tomu bylo v letech 2018 a 2019. A ani by neměl být tak suchý jako rok 2015, kdy jsme se v červenci dostali na úplně suché dno,“ sdělila serveru Lidovky.cz Dagmar Honsová z agentury Meteopress.

Bouřky k létu patří

Nyní se k nám dostává velmi teplý vzduch od jihozápadu až jihu, který je hodně vlhký a labilní. A právě v něm při přehřátí zemského povrchu a vzhledem ke vhodným podmínkám v atmosféře vznikají velmi silné bouřky. To vše ještě podporují o pět až šest stupňů vyšší průměrné denní teploty nad normálem, což je i vzhledem ke zkušenostem opravdu hodně. „Takže se nám sešlo po sobě několik situací, v nichž se ty silné bouřky objevily. Bouřky k létu patří, ale záleží na jejich intenzitě,“ vysvětlila Odstrčilová.

Bouřkový charakter má počasí posledních čtrnáct dní a srážkové úhrny místy překračují 40 mm. Nasycenost půdy vodou je vysoká. „Ale v poslední dekádě loňského června to bylo úplně stejné. Vzpomínám si i na červen v roce 2009, tehdy jsme také po dlouhé době skloňovali bleskové a přívalové povodně, i když za trochu jiné frontické situace,“ podotkla Honsová s tím, že se s bouřkami samozřejmě budeme setkávat i nadále, neboť jsou pro letní počasí charakteristické. Nebudou však tak intenzivní jako v uplynulých dnech.

Silné bouřky se nyní objevují třeba v Alpách, například na Korutany dopadaly velké kroupy. Podobné počasí panovalo i v Německu, Polsku, bouřkami je zasažena prakticky celá střední Evropa. V předcházejících dnech a týdnech se bouřky objevovaly i v Itálii a jinde ve Středomoří, naopak severní Evropa, protože nemá tak vysoké teploty, se s tak silnými bouřkami nepotýká.

„Vedro“ i na Sibiři

Podle Dagmar Honsové panují velká tepla nejen v tradičních oblastech, ale také v místech, kde to zvykem nebývá. A padají i absolutní teplotní rekordy. „Ve čtvrtek byl na Slovensku pokořen absolutní červnový teplotní rekord 38,8 stupně Celsia. Na jihu Evropy stále skloňujeme vysoké teploty, ve východní Evropě je supertropické počasí, přes 35 stupňů. Nad Velkou Británií měli také tropické teploty. Dokonce za polárním kruhem, na Sibiři, panovaly nejen tropické dny, ale i noci,“ dodala Honsová.