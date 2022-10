Česko chce víc vakcín proti opičím neštovicím. Začátkem příštího roku má přijít dalších 2800 dávek

Ministerstvo zdravotnictví jedná o další dodávce očkovací látky proti opičím neštovicím. Počet případů této nemoci v Česku stoupl na 72. „Česká republika projevila zájem o 2800 dávek očkovací látky k aktivní imunizaci proti opičím neštovicím,“ potvrdil Ondřej Jakob, mluvčí ministerstva zdravotnictví. „Jedná se o stejný mechanismus jako v případě první dodávky, tedy o dar Evropské komise,“ dodal. Další dávky by podle něj měly do Česka přijít v prvním čtvrtletí příštího roku.

Stejný počet vakcín už dorazil v první dodávce v létě. Převzala ji pražská Fakultní nemocnice Bulovka, která ji následně distribuuje do zdravotnických zařízení po celé republice. „Dosud naše lékárna vydala 26 vakcín, z nichž sedm bylo expedováno do jiných zdravotnických zařízení, 19 vakcín jsme podali pacientům s rizikovým kontaktem či zdravotníkům pracujícím v rizikovém prostředí,“ sdělil Filip Řepa z tiskového oddělení Fakultní nemocnice Bulovka.

Jen pro rizikové kontakty

Vakcína není určená pro všechny. Ani člověk, který by ji rád dostal preventivně, protože se nemoci bojí, se k ní jen tak nedostane. „Očkování se provádí pouze u rizikových kontaktů a zdravotníků, kteří pracují například na infekční klinice či dermatovenerologii,“ upřesnil Řepa.

Nemoc totiž není tak nakažlivá jako třeba covid. Pokud jede člověk s nakaženým například v hromadné dopravě, nenakazí se. „Nakažení způsobuje úzký intimní kontakt nebo manipulace s ložním a spodním prádlem nemocného,“ vysvětlil Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti.

Podle něj by ale možnost nechat se vakcinovat měli mít i homosexuálové a lidé HIV pozitivní, především muži, mezi nimiž se nemoc šíří rychleji. Podle odborníků, na což upozornil i Chlíbek, se opičí neštovice šíří hlavně mezi těmi homosexuály, kteří jsou promiskuitní.

Výsledky do několika hodin

Lékaři ve Fakultní nemocnici Bulovka dosud ošetřili zhruba desítku pacientů s opičími neštovicemi, z toho polovinu museli hospitalizovat.

„Provádí se výtěry z kožních projevů, výtěr z nosohltanu a odběr krve. Výsledky jsou známé do několika hodin, maximálně do druhého dne,“ popsala pro Lidovky.cz průběh vyšetření Hana Roháčová, primářka Kliniky infekčních onemocnění FN Bulovka.

Nemoc trvá většinou od jednoho do dvou týdnů. Nejdříve se na kůži postiženého člověka vytvoří skvrna, poté puchýř, který se zakalí. Z něj se stane strup, který se nechá odhojit.

Hospitalizace je nutná jen v případech, kdy pacient potřebuje nitrožilní léčbu. „Například když má hodně projevů v dutině ústní a nemůže polykat, je odvodněn nebo nemůže užívat léky proti jiné nemoci, které běžně užívá,“ uvedla primářka.

„Aby měla vakcína největší efekt, musí se podat nejpozději do čtvrtého dne od kontaktu s nakaženým,“ upozorňuje Chlíbek. Často přitom podle něj dochází k prodlení. Než si člověk ověří, že opičí neštovice opravdu má, a než vyhledá všechny kontakty, často podle Chlíbka uplynou více než čtyři dny. Pokud se ovšem očkování podá do dvou týdnů, mělo by zabrat alespoň proti horšímu průběhu nemoci. „Látku má smysl podávat do 14 dnů, většinou už to ale nezabrání nákaze, jenom se tím zmírní její projevy,“ uvedl.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se od květnového propuknutí epidemie opičími neštovicemi nakazilo na celém světě přes 70 tisíc lidí, nahlášených je 26 úmrtí lidí s opičími neštovicemi. Nemoc se do Evropy dostala ze zemí západní a střední Afriky. Ve většině případů má onemocnění lehký průběh, který se projevuje horečkou a hnisavými pupínky na kůži.