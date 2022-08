Mimoň spláchl přívalový déšť. Kanály vodu nepobraly, auta se brodila

Ve zmiňované Mimoni voda nezpůsobila problém jen řidičům, ale i obchodníkům na Mírové ulici.

„Sotva jsem vymetl ven vodu, projíždějící hasiči mi ji sem zase nahnali,“ bědoval majitel jednoho z krámků.

„Bála jsem se, že mi voda nateče do auta, úplně to bouchalo do podvozku,“ postěžovala si zase jedna z řidiček, která původně mířila do zatopené ulice, ale nakonec odstavila vůz až na náměstí, kde už voda nebyla.

Meteorologové upozorňovali, že v pondělí odpoledne se na většině území České republiky s výjimkou západu Čech a východu Moravy a Slezska budou ojediněle vyskytovat silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je měly doplnit přívalové srážky s úhrny 20 až 40 milimetrů, ve výjimečných případech však může spadnout až kolem 50 milimetrů srážek za hodinu. Výstrahu před bouřkami po 22. hodině zrušili pro oblast severovýchodních Čech a Moravy.

„Nebezpečné bouřky by se měly vyskytovat zejména v prostředních částech naší republiky. Dostatek vlhkosti, energie a hlavně velmi pomalý postup bouřek budou vytvářet riziko přívalových srážek. Vyloučeny nejsou ale ani kroupy do dvou centimetrů,“ upozornili meteorologové na Twitteru.

Večer měly bouřky podle předpovědi slábnout, zejména v okolí Orlických hor, Králického Sněžníku a Jeseníků ale mohou pokračovat i v první polovině noci na úterý.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

I přes očekávané srážkové úhrny měly být pondělní bouřky podle meteorologů velmi lokální. V platnosti proto nadále zůstává výstraha před vznikem a šířením požárů. Zvýšené riziko platí v severozápadní polovině Čech a v Polabí a také na jižní a střední Moravě.

„Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí předpokládáme v dalších dnech rozšiřování varování i na další části republiky,“ uvedli meteorologové.

