Český rozhlas se chystá na propouštění, půjde o 20 míst. Připravit jej má dočasný šéf Suchan

„Ve zpravodajství a ve výrobě musí dojít k zásadní restrukturalizaci některých kroků, které povedou k tomu, že budeme muset bez jakékoli újmy na kvalitě poskytovaných služeb pracovat s nižším rozpočtem a nižším počtem pracovních míst. I proto jsem se rozhodl povolat osobu zvenku,“ vysvětlil podle Médiáře generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral na úterní schůzce se zaměstnanci veřejnoprávního rádia, proč vybral do vedení zpravodajství právě Jitku Obzinovou. Zavoral ji do čela zpravodajství nejmenoval, proti jmenování Obzinové vystoupilo několik set rozhlasových novinářů.

Generální ředitel veřejnoprávního rozhlasu doplnil, že i Ondřej Suchan, dočasně pověřený vedením zpravodajství, bude muset sáhnout k přípravě optimalizace počtu pracovních míst a uvedl, že do poloviny příštího roku se má divize zpravodajství ztenčit o 20 pracovních míst. „Čekám, že v lednu bude nutné minimálně devět až deset pozic ve zpravodajství najít, stejně jako v druhém kvartálu, a pokud nedojde k razantnímu navýšení poplatku, budeme muset v redukci pokračovat,“ dodal podle Médiáře Zavoral.

Začít se podle něj má revizí neobsazených pozic, následně využít případných žádostí o odchod do penze, cestou je podle Zavorala i převedení málo vytížených zaměstnanců na externí spolupráci.

Celkem se má v celé instituci během následujícího půl roku zrušit celkem 60 postů. Pokud se nenavýší rozhlasový poplatek ze současných 45 korun na 60 měsíčně, do června roku 2023 plánuje podle dřívějšího vyjádření Český rozhlas zrušit až 140 míst. Zpravodajství, kde pracuje na 320 lidí, by se mohlo podle Zavorala zeštíhlit o 40 až 50 postů.

„Nastává doba nová, doba, kdy musíme změnit některé vnitřní věci. Musíme zajistit trvalé financování Českého rozhlasu a marná sláva, udělat to, co se nebude nikomu líbit. Už jsem hovořil o redukci rozpočtu i redukci pracovních míst. A tentokrát se změny - oproti roku 2018 - musí dotknout bohužel i programových složek. Kolegové, kteří vedou neprogramové složky, vám dokážou, že se masivně škrtalo zejména v jejich řadách, v roce 2018 i v minulých letech. Do programu se nikdy nesáhlo. Ta doba bohužel skončila,“ řekl podle Médiáře Zavoral na úterní schůzce se zaměstnanci veřejnoprávního rádia.

V roce 2018 Český rozhlas zrušil 116 pracovních pozic a ušetřil 63 milionů korun. Z nich 33 milionů šlo do zvýšení platů.

Propouštění se nelíbí například odborům. „Budeme chtít analýzu, proč se propouští. A ne pouze proto, že se musí šetřit,“ cituje Médiář předsedu odborové organizace Radko Kubička. Analýzu postrádá například i dramaturg publicistiky Petr Dudek a důkladnější zdůvodnění požadoval minulý týden také rozhlasový radní Marek Pokorný.