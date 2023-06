Původní zpráva

Podle informací webu Lidovky.cz se policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zajímají o smlouvy a účetnictví Českého svazu ledního hokeje (ČSLH). Do jeho sídla na pražské Harfě si přišli ve čtvrtek odpoledne pro dokumenty spojené s hospodařením bývalého svazového vedení. Serveru Lidovky.cz to potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje. A byli také v sídle BPA sport marketing. Tato společnost byla posledních 15 let výhradním marketingovým partnerem ČSLH.