Čeští řidiči zneužívají záchranářskou uličku. ‚Hazard a bezohlednost,‘ komentují jízdu v protisměru experti

PRAHA Srážka osobního auta s kamionem a uzavřená dálnice D7. Tah spojující Chomutov s Prahou byl první červencové odpoledne ve směru do metropole neprůjezdný. Ne pro vozy bezpečnostních složek, jimž řidiči v koloně pro hladký zásah utvořili záchranářskou uličku. Řada šoférů však po chvíli čekání ztratila trpělivost. Následovalo otočení a jízda uličkou v protisměru k nejbližší únikové cestě, tedy hrubé porušení silničních pravidel. Vše jen kvůli úspoře času.

„Je to extrémní bezohlednost a hazard se zdravím a životy ostatních,“ okomentoval to pro LN šéf Besipu Tomáš Neřold. Řidiči tak podle něj ohrozili nejen přijíždějící záchranáře, ale i rychlost zásahu. „Často zapomínají, že když projede jedna sanitka, neznamená to, že už nepojede další. K zásahu obvykle jede více vozidel,“ popsal Neřold. I kdyby motoristé ušetřili desítky minut, jde prý o zcela nepochopitelné počínání.

Podle odborníků se přitom chování při tvoření záchranářské uličky, jejíž pravidla se loni v říjnu změnila, zlepšuje. Přesto se jedinci, kteří její průjezdnost zneužijí, příležitostně objeví. Přesnými čísly, jak často k takovému jevu dochází, policie nedisponuje. Ročně zaznamená desítky případů.

Jízda v protisměru uličkou je považována za přestupek, za nějž hrozí mnohatisícová pokuta, udělení sedmi bodů a zákaz řízení. „Nemusí však vždy jít pouze o přestupek. Po analýze každého konkrétního případu se může věc kvalifikovat jako trestný čin, a to obecné ohrožení z nedbalosti. Pak řidiči hrozí dokonce trest odnětí svobody,“ řekla LN policejní mluvčí Hana Rubášová.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích jasně stanoví, že uličku smí využít pouze vozidla s právem přednostní jízdy, tedy například záchranná služba, hasiči, policie. Dále do ní mohou vjet automobily silničářů, odtahová služba, případně technika odstraňující následky havárie.

„Pokud mluvíme o jejím zneužívání, není to jen české specifikum, že tu a tam jí projede někdo, kdo do ní nepatří. Že se ale v uličce kdosi otočí na dálnici a jede v protisměru, to je opravdu raritní,“ poznamenal Roman Budský z expertní Platformy Vize 0.

Podle něj se jedná o nebezpečné a nekolegiální jednání, jemuž se však s ohledem na současný stav tuzemských dopravních tepen nelze příliš divit. „Pokud se podíváme, co se děje na dálnicích, kolik máme uzavírek, přidá se k tomu pocit bezmoci, že řidič vyjede a neví, kdy přijede, a navíc odpoledne v rozestavěných místech nevidí pracovat živou duši, nepřekvapí, že některé slabší povahy to vzdají, v zoufalství v nich bouchnou saze a zvolí takové řešení,“ přiblížil jiný pohled na věc.

Zmínil rovněž problematiku rekonstruovaných úseků, kde jsou jízdní pruhy několik kilometrů zúženy. „Auta od sebe dělí pár decimetrů, ani to ne. Představte si, jak se v nich tvoří záchranářská ulička. Pokud to tam zůstane stát, záchranka také neprojede, není kudy,“ řekl Roman Budský.

Odolejte davové psychóze

Podle ředitele Besipu Tomáše Neřolda v podobných situacích hraje roli davová psychologie. V momentě, kdy extrémní manévr udělá jeden řidič, následují jej nesměle další. Šoféři by se tak dle něj neměli nechat strhnout jinými účastníky provozu.

Jakýkoliv pohyb v koloně by měli dělat jen na jednoznačný příkaz policie, která jako jediná může otočit auta do protisměru. Tuto možnost ale využívá v mimořádných případech. „Riskantní je též situace, kdy řidiči jedou uličkou za zásahovým vozidlem. Jelikož nejsou označeni a viditelní pro ostatní, může dojít k další nehodě,“ uvedl Neřold.

Několik řidičů, kteří se počátkem července otočili na D7 do protisměru a odjeli záchranářskou uličkou k nejbližšímu exitu.

Povinnost v případě kolon umožnit průjezd záchranářským vozům mají čeští řidiči třináct let. Pravidla pro tvoření uličky se ovšem nedávno měnila. Od loňského října ji musejí šoféři nově utvářet mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem. Na víceproudých komunikacích se tak většina aut posouvá doprava. Změnou došlo ke sjednocení s předpisy v ostatních evropských zemích.

Češi se pomalu učí zipování i záchranářské uličce

I v důsledku toho, že se o nových pravidlech hojně mluvilo, se chování v tomto směru zlepšilo. Přesto – stejně jako například při takzvaném zipování – má k ideálu stále daleko. Dosáhnout jej lze podle Neřolda vedle ustavičného apelování mimo jiné vzájemným působením šoférů. Pakliže se v koloně správně zachovají první přijíždějící, následující je spíše napodobí.

„Ne vždy a ne každý řidič uličku ihned vytváří,“ potvrdila LN policejní mluvčí Hana Rubášová. „Na tomto však mají negativní podíl i zahraniční řidiči, a to zejména zahraniční řidiči nákladních vozidel. Pak dochází k situacím, že po zaregistrování vozidel IZS řidiči, kteří záchranářskou uličku v souladu se zákonem nevytvořili, následně zmateně a nebezpečně v koloně manévrují, aby umožnili vozidlům IZS bezpečný průjezd,“ doplnila.

Zatímco v zahraničí hrozí za vjetí do uličky pokuta až několik tisíc eur či vyslovení zákazu řízení, u nás jsou tresty mírnější – dva tisíce korun na místě, případně dva a půl tisíce ve správním řízení. O poznání přísněji strážci zákona přistupují k těm, kteří v pruhu vymezeném pro zdravotníky a policisty jedou v protisměru. Stihnout je může udělení sedmi trestných bodů, pokuta od pěti do deseti tisíc korun a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku.

To může ostatně potkat i přibližně dvě desítky řidičů, kteří počátkem července zneužili záchranářskou uličku na dálnici D7 nedaleko Slaného. Jejich nezákonné počínání již mají na stole kladenští policisté.