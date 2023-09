Organizace nabízejí dobrý skutek i po smrti. Začíná Měsíc dobročinné závěti

V Česku ve středu opět začíná Měsíc dobročinné závěti. Lidé, kteří do 13. října odkážou v poslední vůli svůj majetek na dobročinnost, dostanou zpátky notářský poplatek za sepsání závěti. Proplatí jim ho koalice Za snadné dárcovství, která akci vyhlašuje za finančního přispění Nadace Via a jejímž cílem je upozornit na to, že dobré skutky můžeme konat jak za života, tak i po něm.