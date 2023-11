Chartisté drží hladovku proti Jurečkovi. Vadí jim nízké penze pro disidenty

Na podporu svého požadavku se rozhodl držet hladovku, informoval spolek Šalamoun. Čestný předseda organizace John Bok se ke Gruntorádovi připojil před Úřadem vlády ČR v sobotu.

Jurečka už dřív novinářům řekl, že jeho ministerstvo řešení problému nízkých disidentských penzí chystá. Tiskové oddělení resortu práce dnes oznámilo, že ministr nařídil sociální správě případ a důchod jednoho z disidentů znovu prověřit.

Za malými důchody odpůrců a odpůrkyň komunistického režimu bývá věznění, vynucená emigrace či nemožnost pracovat. Nemohli tak dostatečně dlouho platit odvody. Mnoho lidí také nesmělo pracovat v původní profesi a vykonávalo jen pomocné práce s nízkým výdělkem, který se promítl do nízké penze.

Příplatky k důchodu pro odbojáře všichni nezískali. Důchod několik tisíc korun tak měla třeba Dana Němcová, která patřila k nejvýraznějším tvářím českého disentu. Stála u vzniku Charty 77 i Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Pro své protirežimní postoje skončila ve vězení. Směla pracovat jen jako uklízečka a domovnice, i když studovala psychologii. Jako matka sedmi dětí strávila řadu let péčí o potomky.

„Takový stav považují Starostové a nezávislí za nedůstojný a neudržitelný. Budeme proto prostřednictvím našich ministrů znovu apelovat na ministra práce a sociálních věcí, aby v rámci nyní platných zákonů urychleně našel řešení problematické situace někdejších disidentů. Paralelně navrhneme řešení, které odpůrcům komunistického režimu pomůže systémově.“ Prohlášení STAN

Jedenasedmdesátiletý Gruntorád v prohlášení uvedl, že malé důchody představují „vlekoucí se problém nepodařeného zákona“, kterým chtěl parlament původně vyjádřit disidentům a disidentkám úctu a vděčnost za obranu svobody a demokracie za totalitního režimu.

„Účastníkům odboje a odporu proti komunismu sice přiznává nárok na průměrný důchod, ale nikoli všem, ačkoli zákonodárci patrně tento úmysl měli, protože jinak by toto ustanovení postrádalo smysl,“ uvedl Gruntorád, který byl za totality dvakrát vězněný.

Zmínil, že spolu s dalšími disidenty napsali loni v srpnu dopis premiérovi Petru Fialovi a žádali o řešení. Získali odpověď, že mohou požádat o odstranění tvrdosti zákona, tedy přepočítání penze. Na Jurečku se tedy jeden z disidentů s touto žádostí obrátil.

Ministr ji zamítl, doporučil sociální dávky. Řešení se podle Gruntoráda dosud nepřijalo. „Nyní již nejde o starobní důchod Karla Soukupa, ale o morální integritu celé vlády. Myslím, že požadavek na odstoupení Mariana Jurečky z funkce ministra je přiměřený situaci,“ uvedl Gruntorád.

Jurečka novinářům v květnu řekl, že ministerstvo řešení problému nízkých důchodů disidentů a disidentek připravuje. Šéf ministerského odboru sociálního pojištění Tomáš Machanec tehdy uvedl, že by se na něm měl podílet Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Disidentům a disidentkám by mohl vydávat osvědčení. O úpravě disidentské penze by při zmírnění tvrdosti zákona rozhodovala sociální správa. Dostala by návod postupu.

Česká správa sociálního zabezpečení rozhoduje o odstranění tvrdosti zákona z pověření ministra práce už teď třeba u žadatelů, kteří se dlouhodobě starali o bezmocné blízké či byli nemocní. Přehodnocuje dobu odvodů, zohledňuje odklad placení pojistného či přepočítává důchod.