Konkrétní příklad: odstranění zduřelé kloubní výstelky u pacientů s revmatoidní artritidou. Zatímco nemocnici, jež nechala pacienta ležet po operaci na lůžku, pošle pojišťovna celkem 20 664 korun, ambulanci pracující v režimu jednodenní chirurgie zaplatí jen 8961 korun. To by se mělo změnit. Vedení resortu zdravotnictví totiž tlačí na to, aby lékaři nenechávali své pacienty na lůžku. Místo toho by je měli ošetřit v režimu jednodenní chirurgie.

Úhrada se sjednotí

„Po zákrocích, u kterých to nebude nezbytně nutné, už lidé skutečně v nemocnici zůstávat nebudou. Po pár hodinách půjdou domů,“ řekl šéf resortu Vlastimil Válek. Chce to prosadit i v těch nemocnicích, jež se tomuto postupu doposud bránily. Jednodenní péče se jim totiž nevyplácela, výhodnější bylo pacienta na tři dny hospitalizovat.