‚Chovancovi cenzoři‘? Centrum proti terorismu poskytne 20 milionů pro měkké cíle, BIS si ho chválí

PRAHA Říkalo se jim Chovancovi cenzoři. Šlo o narážku na tehdejšího vládce ministerstva vnitra, v jehož resortu začali působit. V říjnu uplynuly dva roky od chvíle, kdy se rozhodlo o ustavení Centra proti terorismu a hybridním hrozbám. Boj proti dezinformacím přitom tvoří jen malou část agendy, na niž se pracovníci centra soustředí. O osobní cenzurní jednotku Milana Chovance nešlo, na oddělení se po jeho odchodu z resortu nic nezměnilo.

„Všichni v tom viděli cenzora internetu. Ale to pramenilo z mediální zkratky, která byla spojená s názvem útvaru při jeho vzniku. Přitom ve svém důsledku možná desítky let fungoval pod různými odděleními a názvy, jen se teď sjednotil do jednoho systému řízení,“ sdělil serveru Lidovky.cz šéf sněmovního podvýboru pro svobodu slova a média Leo Luzar (KSČM), který s kolegy minulý týden do centra zavítal na výjezdní zasedání.

Výbor tam vyrazil, aby se seznámil s jeho činností. Centrum ve skutečnosti představuje jedno oddělení Odboru bezpečnostní politiky spadající do sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání, jež má pod kuratelou první náměstek resortu Jiří Nováček. Tehdejší šéf ministerstva Milan Chovanec (ČSSD) avizoval, že centrum bude bojovat proti dezinformacím. Vůči tomu hlasitě brojil třeba prezident Miloš Zeman, který mluvil o cenzuře.

Centrum ale nemělo v úmyslu napřít energii jen do zápasu proti hoaxům, jeho hlavní úkoly tkví jinde. „Mnohem silněji se profiluje jako analytické zázemí pro boj se specifickými hrozbami vyplývajícími z hybridních kampaní a v mezinárodní spolupráci na tomto poli. To sice není veřejně viditelné a obtížně se měří dopad, ale přispívá to k bezpečnosti České republiky,“ přiblížil serveru Lidovky.cz expert na extremismus z Masarykovy univerzity Miroslav Mareš.

Je pravdou, že část pracovní náplně oddělení tvoří vyvracení lživých zpráv. Centru k tomu slouží účet na sociální síti Twitter. Z devadesáti procent se však oddělení, sestávající ze zhruba dvou desítek lidí pod vedením bezpečnostního experta Benedikta Vangeliho, věnuje analýze problematiky hrozeb jako terorismus, radikalizace či působení cizích sil na našem území, tvorbě strategií proti těmto fenoménům a komunikaci dovnitř státní správy.

Stovky analytických produktů

„Centrum vytváří ročně stovky periodických a ad hoc analytických a koncepčních produktů pro vedení ministerstva vnitra, partnery ve státní správě, Bezpečnostní radu státu či vládu, dále vypracovává desítky podkladů pro vedení ministerstva vnitra, reaguje skoro každodenně na novinářské dotazy a taktéž se účastní desítek veřejných i neveřejných odborných akcí,“ přiblížila serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Oddělení je ve spojení i se zpravodajci. Svého zástupce má v pracovní skupině s názvem Terorismus, v níž se potkává s reprezentanty všech tří zdejších zpravodajských služeb. Ačkoliv pracovníci oddělení nakládají primárně s otevřenými zdroji, všichni mají bezpečnostní prověrku na druhý nejpřísnější stupeň tajné. Ve zmíněné skupině si strany vyměňují informace, pomoc centra tak třeba Bezpečnostní informační služba kvituje s povděkem.

„Oni můžou pracovat jen s tím, co lze dohledat ve veřejných vstupech. Tyto monitoringy pro nás mohou sloužit jako dobrý základní materiál ve chvíli, kdy začínáme na něčem pracovat. Ušetří nám tím práci. Ze zpravodajského pohledu udělají něco po povrchu, ale je to něco, co je pro nás na startu naší práce vždycky užitečné,“ podotkl k tomu mluvčí BIS Ladislav Šticha.

‚Centrum se musí dívat i do zahraničí‘

Ačkoliv si centrum na počátku existence vysloužilo z oponentních kruhů nelichotivé přízvisko Chovancovi cenzoři, s jeho působením na ministerstvu nebylo nikdy svázané. Po odchodu z resortu po sněmovních volbách na podzim 2017 se v chodu oddělení, jež zahájilo činnost 1. ledna loňského roku, nezměnilo nic. I personální stav zůstal téměř nezměnen. Podle informací serveru Lidovky.cz politické tlaky nikdy nepřekročily hranici mediálních útoků.

„Centrum musí být ve spojení s jinými ministerstvy a ostatními subjekty státní správy, vnímat vnitřní bezpečnost, obranu nebo se naopak dívat do zahraničí. Z tohoto hlediska je to objemově náročná a pestrá práce,“ řekl serveru Lidovky.cz pod zárukou anonymity zdroj z bezpečnostní branže. Zahraniční partnerství spočívá například v členství centra v pracovní skupině při Evropské unie Terrorism Working Group.

Podle strategického dokumentu Audit národní bezpečnosti by se obdobná oddělení měla zřídit i na dalších silových resortech, jako jsou ministerstvo obrany či ministerstvo zahraničí. Zatím se Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám chystá v příštím roce pro krajské samosprávy uvolnit 20 milionů korun na zefektivnění ochrany takzvaných měkkých cílů, jako jsou školy, nemocnice či nádraží.

„Do budoucna bude prioritou další profesionalizace jednotlivých činností centra a rozvoj intenzivní spolupráce napříč státní správou tak, jak se bude vyvíjet bezpečnostní systém a v návaznosti na to, jak se budou vyvíjet nová bezpečnostní témata,“ naznačila další vývoj Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva vnitra.