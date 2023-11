Policie prověřuje několik úmrtí v privátním zdravotnickém zařízení v Brně

Policie vyšetřuje případ, který se týká série úmrtí v soukromém zdravotnickém zařízení v Brně. Okolnosti policisté prověřují od loňska ve vztahu k neznámému pachateli, a to pro podezření z vraždy více lidí. V případě prokázání viny by mohl pachatel dostat až 20 let, případně výjimečný trest.