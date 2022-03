Putin měl nočního strašáka i vizi: orlici s dvěma hlavami. Má zálohy na velký konflikt, varuje exvelvyslanec Kolář

Lidovky.cz: Posláním diplomacie je vyjednávat, odvrátit konfliktní situace mírovou cestou. Jak vy, jakožto letitý diplomat na obou stranách Atlantiku, nesete to, že nyní diplomacie selhává?

Snáším to samozřejmě špatně, protože když se jí daří, tak nejsou války a neumírají nevinní lidé. Jenže aby byla diplomacie úspěšná, musí obě strany dodržovat určitá pravidla. Když se ale protistrana chová tak, že pouze předstírá nějaký respekt k pravidlům, čímž chce toho druhého hendikepovat a klamat, tak to diplomacie může být úspěšná pouze tehdy, je-li za ní konkrétní síla. Zřejmá, nezpochybnitelná, viditelná a věrohodně použitelná.

Vladimir Putin se chová jako barbar nejen tím, jak vede válku a útočí na civilisty, ale i tím, jak nám neustále lže. Pořád nás dostává do situace, kdy on je napřed. My mu uvěřili, že chce jednat, že má diplomacie ještě šanci a mezitím už měl dávno natočené video, ve kterém oznamoval invazi, respektive mírovou operaci dle jeho slovníku, jejímž cílem je denacifikace a demilitarizace Ukrajiny. Věřil mu francouzský prezident Macron, americký prezident Biden se chystal na schůzku, kterou domlouval Macron s Putinem, německý kancléř Scholz mu věřil.