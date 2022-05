Nový apoštolský nuncius Okolo znamená brzký start změn v církvi. Nástupce Duky zatím Vatikán nemá

Původní zpráva

Byť jméno nového českého arcibiskupa stále nepadlo, Dominik Duka, který v úřadě přesluhuje už čtvrtým rokem, by se mohl dočkat brzkého střídání. Nasvědčuje tomu i změna na postu apoštolského nuncia, kterým se stal v neděli arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. Do Prahy by měl přijet v červenci, potvrdila serveru Lidovky.cz apoštolská nunciatura.