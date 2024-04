Člověk v tísni poprvé sbírá peníze na Palestince. Hamásu nepůjdou, slibuje

„Situace v Gaze se stále zhoršuje. Civilisté, včetně žen a dětí, umírají při bombardování a nemají přístup k základním potřebám, jako jsou zdravotní péče, jídlo a nezávadná pitná voda,“ uvedl ve svém pátečním prohlášení Člověk v tísni a přidal se k sílícímu volání po okamžitém uzavření humanitárního příměří a propuštění rukojmí unesených Hamásem.

Peníze vybrané v rámci sbírky SOS Gaza poputují charitě War Child, která ve spolupráci s palestinskými organizacemi poskytuje v deseti školách v Rafáhu a ve střední oblasti Gazy psychologickou a psychosociální pomoc dětem zasaženým konfliktem. Člověk v tísni na tento účel už v prosinci vyčlenil ze svých fondů 100 000 eur, nyní je to ale poprvé, co na pomoc palestinským civilistům vyhlásil sbírku.

Česká humanitární organizace se přitom na palestinských územích nikdy přímo neangažovala a v oblasti vždy pomáhala jen přes prostředníky. Například před čtrnácti lety za tři sta tisíc korun vyškolila terapeuty, kteří civilistům v Gaze pomáhali po třídenní izraelské bombardovací operaci Lité olovo.

V minulých letech se podobně jako další velké humanitární organizace několikrát pokoušela získat u izraelských úřadů potřebnou registraci, ale nikdy neuspěla. I proto se nyní rozhodla pomáhat přes charitu War Child, kterou podporuje například Paul McCartney.

Sbírka SOS Gaza byla nicméně vypsána až půl roku poté, co Izrael zavelel k pozemní invazi. Člověk v tísni čekal, jak jeho partner naloží se stotisícovým darem z prosince. A jestli se ho vůbec podaří zužitkovat. Izrael od začátku vojenské operace proti Hamásu čelí kritice za blokování pomoci civilistům, západní spojence navíc vyděsila smrt sedmi pracovníků humanitární organizace World Central Kitchen, kteří zemřeli při izraelském vzdušném úderu.

„Potřebovali jsme mít jistotu toho, že ve chvíli, kdy tam pošleme peníze, tak budou skutečně využity. Bezpečnostní situace je skutečně velmi špatná a i organizace, které pracují přímo na místě, mají problém pomáhat potřebným,“ vysvětlila pro iDNES.cz Milada Váchová z tiskového oddělení Člověka v tísni.

Člověk v tísni navíc musí brát v potaz, že sbírka na pomoc Palestincům v tradičně proizraelském Česku vzbudí negativní emoce. Organizace musí odpovídat na otázky, jestli peníze ze sbírky neskončí v kapsách islamistického hnutí, které během svého říjnového teroristického vpádu na území Izraele povraždilo přes 1 200 lidí a dalších 253 zavleklo do Gazy.

Někteří její podporovatelé už předem avizují, že na palestinskou sbírku nepřispějí. „Moc rád přispěji na dobré projekty, ostatně od nás dostáváte pravidelný příspěvek. Tady jde o to, kdo to utrpení způsobil. Gaza dostává od OSN nebo EU stovky milionů. Troufnu si říct, že velká část jde do kapsy Hamásu. A já ho platit nebudu. I když těch lidí mi je hodně líto,“ vzkázal na Facebooku jeden z fanoušků organizace.

Ta se malé donory snaží přesvědčit, že se tok vybraných peněz pokusí co nejlépe kontrolovat. „Máme propracované mechanismy, jak kontrolovat, komu pomoc jde, příjemce nebo prostředníka si vybíráme podle jasných a daných kritérií... To, jakým směrem se bude vyvíjet bezpečnostní situace na místě, však samozřejmě nelze předvídat,“ vysvětluje Člověk v tísni.