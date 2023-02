Tisíce lidí čekají před pobočkami ČNB, aby získaly výroční tisícikorunu

Lze ji zakoupit za 1000 korun na pokladnách centrální banky v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Fronta v Českých Budějovicích byla ráno na Lannově třídě od ČNB až k obchodnímu domu Prior.

Každý zájemce může koupit nanejvýš pět bankovek. ČNB jich vydala 200 tisíc kusů.

Speciální tisícikorunu půjde běžně využívat v obchodech. Od standardní se liší přetiskem na lícní straně, který tvoří výroční logo ČNB ke 30 letům existence a motiv dobového kolku z doby měnové odluky.

Motiv kolku vychází z originální rytiny tisícikorunového kolku, která se dochovala v technickém archivu Státní tiskárny cenin. Kolky se v roce 1993 označovaly původní československé bankovky využívané do doby, než byla vytištěna nová česká platidla.

Centrální banka také připomíná výročí měnové odluky také výstavou Rozděleno!, která se dnes veřejnosti otevírá v Návštěvnickém centru ČNB a která ukazuje vznik a podobu české měny. V letošním roce také plánuje pořádání konferencí pro odborníky i pro veřejnost zaměřených na vývoj českého bankovnictví nebo na dopady finanční krize v roce 2009 na tuzemský bankovní sektor.

Oblíbené u veřejnosti

„U veřejnosti to byl velmi vítaný předmět, tak jsme se to rozhodli zopakovat,“ řekl ČTK ředitel odboru peněžního oběhu a ochrany platidel ČNB Jan Mayer.

„Primárně to je určeno pro širší veřejnost, ale víme, že je i zájem jak z oblasti sběratelů, tak z oblasti různých překupníků,“ uvedl Mayer. Růst hodnoty speciální bankovky v čase ale neočekává. „S ohledem na emisní náklad 200 tisíc kusů si to úplně nemyslíme,“ řekl.

V pražské budově ČNB byla 7. února 2023 za přítomnosti viceguvernérky Evy Zamrazilové a hostů pamětníků zahájena výstava - Rozděleno! – Vznik české a slovenské koruny v roce 1993.

Ze zkušeností s emisí speciální stokoruny Mayer vyvozuje, že největší zájem o vydanou tisícikorunu bude ode dneška do pátku. „Začátkem příštího týdne předpokládáme rozebrání posledních kusů,“ řekl.

Centrální banka připomíná výročí měnové odluky také výstavou Rozděleno!, která se dnes veřejnosti otevírá v Návštěvnickém centru ČNB a která ukazuje vznik a podobu české měny. V letošním roce také plánuje pořádání konferencí pro odborníky i pro veřejnost zaměřených na vývoj českého bankovnictví nebo na dopady finanční krize v roce 2009 na tuzemský bankovní sektor.

Fronty ve všech městech

Pražská pobočka ČNB otevřela dnes v 7:30 a už v tu dobu se před ní táhla zhruba kilometrová fronta ulicemi Na Příkopě, Panská, Jindřišská a Senovážná téměř až zpět ke vstupu do banky. Někteří lidé ve frontě uváděli, že čekali přes noc navzdory silnému mrazu.

Fronta před ČNB na výměnu tisícikorunové bankovky (8. února 2023)

Před vchodem do ostravské pobočky na Nádražní ulici se začala zhruba půlkilometrová fronta, pokračovala na Zámeckou ulici, obkroužila obvodní úřad Moravské Ostravy a táhla se přes Tyršovu ulici až k ulici Čs. legií. Poblíž jejího začátku stál i Vladimír Horák z Ostravy. Když okolo čtvrté hodiny ráno přišel k České národní bance, zástup lidí už se začínal zakrucovat na Zámeckou ulici.

„Neuvěřitelné, lidé v první linii tady museli snad být od večera. Já se tady střídám s kamarádem. Je fajn mít takovou raritní bankovku, nemyslím na to, že bych ji pak zpeněžil, jak se dívám, bude jich asi dost,“ říkal.

Stovky metrů dlouhá fronta na výroční tisícikorunu čekala ráno i před ostravskou pobočkou České národní banky.

O kus dále stála Eliška Váňová také z Ostravy. „Doufám, že se na mě dostane, vůbec jsem s takovým zájmem nepočítala, vypadá to tady, jak mi mamka vykládala, že se stálo kdysi na banány a pomeranče,“ mínila s úsměvem.

Ve frontě před ostravskou pobočkou ale nestáli jen místní, pro raritní bankovku si sem přijeli i lidé například z Karvinska, Opavska a dalších částí kraje.

I v Ústí nad Labem čekají na bankovku od brzkých hodin stovky lidí. V 9 hodin se táhla několika set metrová fronta od sídla ČNB v Klášterní ulici ke křižovatce pod Mariánskou skálou.

“Ve frontě jsem čekal od šesti hodin ráno a už takhle brzy bylo přede mnou asi 150 lidí. Ale šlo to docela rychle. Kolik kusů mají tady v Ústí nevím, hlavně že jí mám,“ uvedl po zhruba půl druhé hodině čekání pan Martin z Ústí nad Labem.

Na speciální tisícikorunu čekaly v Ústí nad Labem od brzkých ranních hodin stovky lidí. Fronta byla od ČNB v Klášterní ulici až ke křižovatce pod Mariánskou skálou.

Od sedmi hodin čeká ve frontě na bankovku i skupinka kamarádek z Ústí. „Věříme, že se na nás dostane, odhaduji, že na Ústí je k prodeji tak 25 tisíc kusů,“ říká Ivana.

Důvod, proč se do fronty v mrazivém ránu postavila, je prostý. „Nejsem sběratelka, prostě tu bankovku chci mít,“ dodává.

S termoskou s horkým čajem se do fronty asi v půl sedmé postavil manželský pár z Děčína. „Za ty dvě hodiny se fronta docela posunula, vůbec si nepřipouštím, že by na nás tisícovka nezbyla,“ říká pan Luboš.

Na Lanově třídě v Českých Budějovicích stojí stovky lidí v téměř 400 metrů dlouhé frontě. Zabalení v zimních bundách, čepicích a rukavicích nervozně přešlapují, poskakují pro zahřátí a komentují mezi sebou nekonečnou frontu.

Fronta v Českých Budějovicích byla ráno na Lannově třídě od ČNB až k obchodnímu domu Prior

„Čekání je dlouhé, stojíme tu od půl sedmé a je opravdu zima, ale někteří nadšenci tu čekají už od jedenácti večer,“ popisoval čekání ve frontě Jiří Vadlec, který má doma i první vydanou bankovku s přítiskem – stokorunu z roku 2019.

Na Lannově třídě v Českých Budějovicích stáli dlouhou frontu stovky lidí.

Mezi trpělivými nadšenci ve frontě se ale najdou i ti, pro které je pořízení mince jen zpestření běžného dne. „Nejsem žádná odbornice ani vášnivá sběratelka. O dotisku se dozvěděl můj syn a mě napadlo, že bychom si jednu také mohli pořídit. Bankovka se dává kus za kus, takže není co ztratit,“ sdělila Zdeňka Šimůnková s tím, že investovat do peněz by si netroufla.