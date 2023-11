Učitelé mají peněz dost, míní Výborný. Nestávkují kvůli platům, reagovala Dostálová

„Nevnímám to jako obavy, ale vnímám to jako demokratické právo, které patří k možnostem a praktikám zaměstnanců. Spíš než obavy, tak nerozumím postupu. Vláda chce zkonsolidovat veřejné rozpočty, čímž porostou i mzdy,“ uvedl Výborný.

Vláda podle něj problém nepedagogických pracovníků bude řešit. Dodal, že loni vláda navyšovala platy nepedagogům o deset procent, učitelům ještě více. „Učitelé jsou na tom velmi dobře, 130 % průměrného platu je hodně,“ říká.

„Čekala jsem trošičku sypání popele na hlavu, trošičku sebereflexe. Zase jen slyším náznaky arogantního vysvětlování a nepochopení, proč lidé stávkují,“ reagovala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Klára Dostálová.

Podle Výborného se vláda nechová arogantně. „Toto je dialog, když odbory řeknou, že chtějí snést modré z nebe, ale stávkovat stejně budou?“ komentoval Výborný stávky s tím, že jde o politickou taktiku odborů.

Bývalá ministryně dodala, že nemá žádné informace o tom, že by se někdo z hnutí ANO plánoval stávky aktivně zúčastnit. „Jsem pasivní podporovatelkou,“ řekla Dostálová s tím, že se aktivně žádné demonstrace nebo průvodu nezúčastní. Vláda podle ní neumí dostát svého slibu. Příkladem je podle ní i to, že vláda navýšila daně, přestože v kampani slibovala, že daně měnit nebude.

Výborného také kritizovala za to, že v den stávky učitelů má na programu návštěvu soukromé zemědělské školy. „Já předpokládám, že tam bude prostor pro debatu se školskou a zemědělskou veřejností. Možná je to lepší, než jednat s odboráři, kteří nejsou schopní předložit své požadavky,“ řekl Výborný. Škola do stávky nevstupuje a podle Výborného je program domluvený dlouho dopředu a nemá žádné informace o tom, že by se měla rušit.

„Děláte si z nás legraci?,“ reagovala Dostálová. „Ona bude jedna z největších stávek a vy jedete na soukromou návštěvu zemědělské školy? Místo toho, abyste diskutoval problémy. Škol se dotkla ukrajinská krize, vy jim teď chcete ještě omezovat počet hodin. Oni neprotestují za svoje navýšení mezd,“ kritizovala.

„Nevidím na stole jasné požadavky, které by vedly k tomu, že zítra zasedne premiér. Co máme řešit?“ reagoval Výborný.