Opozice kritizuje Rakušana za migrační pakt. Bude to téma voleb, tvrdí

Ministr vnitra Vít Rakušan uvedl, že migrační pakt nabízí spravedlivé řešení migrace, která se podle ně má řešit na celoevropské platformě. „Končí povinné relokační kvóty. Solidární budeme všichni,“ uvedl ministr.

Místo povinného přerozdělování migrantů, které při pokusu o jeho zavedení před sedmi lety odmítlo Česko, Polsko a Maďarsko, počítá schválený návrh s tím, že relokace budou pouze jednou z možností, jak přetíženým zemím pomoci. Dalšími variantami má být přímý finanční příspěvek a jiná pomoc, například vyslání expertů či materiální podpora.

Pokud nějaká země nebude chtít migranty přijímat, měla by zaplatit 20 tisíc eur (472 700 korun) za každého nepřijatého člověka, napsal britský list The Guardian.

Oproti návrhu vystupovali s připomínkami a kritikou členové opozice. Šéf SPD Tomio Okamura například poukázal, že Polsko k návrhu nepřistoupilo. „Polský premiér jasně říká, že je to diktát. Maďarsko bylo proti. Další čtyři státy se zdržely. SPD nechce, aby Česká republika měla cokoliv společného s nelegálními migranty,“ uvedl.

Rakušana se zastával jeho vládní kolega a šéf ministerstva práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Ministr vnitra podle něj jedná s vládou. „Povinné kvóty jsme vždycky odmítali, zároveň jsme pomáhali materiálně a posílali finanční podporu, dokonce i do států mimo EU. To dělala vláda Bohuslava Sobotky i vláda Andreje Babiše. Odmítám strašení a černé scénáře,“ prohlásil.

Právě téma migrace bude součástí nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. V Česku by si lidé měli své europoslance vybírat v pátek 7. a v sobotu 8. června 2024. „Je to jedno ze zásadních témat SPD, my jsme antimigrační strana a nesouhlasíme s tím, aby do České republiky přicházeli nelegální migranti z Afriky,“ prohlásil Okamura.

Podle Kláry Dostálové i hnutí ANO na téma migrace ve volbách naváže. „Určitě budeme chtít uklidnit občany, že za ně budeme bojovat,“ prohlásila politička.

Členové vlády kromě migračního paktu hájili v diskuzním pořadu také konsolidační balíček. „Jedná se o plošné zdražení životů v Česku. Složená daňová kvóta je velké zdražení pro občany České republiky. My nepodporujeme zvyšování daní. Naopak je podle nás potřeba zaměřit se na odliv dividend zahraničních firem. Je tady Fialova drahota a je potřeba lidem pomáhat,“ prohlásil například Okamura.

Rakušan naopak balíček hájil a uvedl, že opozice kritizuje jednotlivosti bez potřebného kontextu.