Až se současní prvňáčci ZŠ Sadská na Nymbursku budou chtít jednou podělit, co zažili ve svůj první den v lavicích, možná někteří vyloví z paměti vzpomínku na to, že kokardy s nápisem „1. školní rok“ jim tehdy připínal ministr Robert Plaga. Tomu za měsíc končí volební období a dosud není zřejmé, co jej čeká dál.