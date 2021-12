Za pátek přibylo přes 17 tisíc nakažených, o 2700 méně než před týdnem. Pozitivita je ale stále vysoká

Každý den umírá s koronavirem víc než sto lidí. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Počet hospitalizovaných byl sice nižší oproti předchozím dnům tohoto týdne, kdy se blížil i 7000, ale o zhruba pět set vyšší než minulý pátek. Zátěž nemocnic, především jednotek intenzivní péče, je enormní. Podle prognóz bude růst i v dalších předvánočních týdnech, i kdyby epidemie začala brzdit.

Mezitýdenní pokles zaznamenaly statistiky v tomto týdnu v úterý a ve čtvrtek, v minulém týdnu v pátek a v sobotu. Počty nově odhalených případů ale zůstávají vysoké, v tomto týdnu dvakrát překročily 21 tisíc.

Denní přírůstky

Novým koronavirem se v Česku od loňského března prokazatelně nakazilo skoro 2,23 milionu lidí, z nich 33 576 zemřelo. Od poloviny listopadu umírá s covidem kolem stovky pacientů denně. Za tuto středu statistiky evidují 134 zemřelých s potvrzenou nákazou, nejvíc od začátku dubna. Za pátek je ve statistikách zatím 53 úmrtí, zpětně se ale údaje zpravidla navyšují.

Vláda schválila povinné očkování

Cestou z epidemie je podle politiků a odborníků očkování. Zmírnit zátěž nemocnic může i posilující dávka vakcíny, pro kterou si v Česku přišel už milion lidí. Nárok na ni mají lidé půl roku po ukončené vakcinaci, lidé nad 60 let a chronicky nemocní už po pěti měsících. O ledna se platnost očkovacích certifikátů proti covidu zkrátí na devět měsíců a pro prodloužení bude nutné se znovu očkovat.

V poslední době počty rozdaných dávek stoupají, většina připadá právě na posilující dávky. V pátek zdravotníci aplikovali přes 93,5 tisíc dávek vakcíny, zhruba o 22,7 tisíc víc než před týdnem, z nich bylo asi 72 tisíc posilujících.

Vojtěch Gibiš @VojtechGibis Očekává se růst nakažených i potvrzených sekvencí omicronu. Nikdo z nakažených nemá zatím těžký průběh. Jde však především o mladé lidi a všichni byli očkovaní. oblíbit odpovědět

Dosud zdravotníci podali od konce loňského prosince bezmála 13,8 milionu dávek, dokončené očkování má v zemi s 10,7 miliony obyvatel okolo 6,4 milionu lidí. Očkovat se mohou zájemci od 12 let, v polovině prosince se otevře registrace i pro děti od pěti do 11 let.

V pátek se vláda kvůli zhoršující se situaci rozhodla pro další razantní krok - schválila povinné očkování pro lidi starší 60 let a některé vybrané profese, mezi něž patří zdravotníci, policisté a další.

Nyní Ministerstvo zdravotnictví připravuje vyhlášku o povinném očkování proti covidu. Ve Sbírce zákonů by měla vyjít příští týden, uvedl šéf resortu Adam Vojtěch. V platnost by povinnost měla vejít v březnu 2022, budoucí vláda jej však může ještě upravit, případně i zrušit.

Češi jsou mezi sousedy nejhorší

Incidenční číslo k sobotě podruhé za sebou kleslo, na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní nyní připadá 1100 případů koronaviru, předchozí den činilo 1135. Pokud jde ale o srovnání za posledních čtrnáct dní na 100 tisíc obyvatel, jsou Češi mezi svými sousedy regulérně nejhorší.

Česká republika má ve dvoutýdenní incidenci 2373 nových případů nákazy novým typem koronaviru (před týdnem 2081 případů), takřka stejně jsou na tom východní sousedé Slováci - 2189 případů.

Země Počet případů za uplynulých 14 dní na 100 000 obyvatel Celkový počet případů za uplynulých 14 dní (zaokrouhleno)