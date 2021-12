„Někteří výtečníci se sice přijdou naočkovat, aby mohli do hospody, ale přitom na mě sypou jednu nadávku za druhou. Sprostá slova lítají na mou hlavu několikrát denně. Snažím se nebrat si to osobně, ale i tak to zabolí. Nejsem z ledu,“ postěžovala si serveru Lidovky.cz pracovnice jednoho středočeského očkovacího centra.