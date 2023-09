Covidu je víc, než teď tvrdí data, říká vakcinolog. Jaké jsou nyní nejčastější příznaky?

Na první pohled je k nerozeznámí od jiných viróz: covidová varianta omikron se projevuje hlvně rýmou, kašlem, bolestí v krku a únavou. Ztráta chuti a čichu už tuto nákazu většinou neprovází. Bez testu ji proto lidé podle odborníků nepoznají.

O to důležitější je podle nich nechat se naočkovat. „Zvlášť pokud se jedná o lidi z rizikových skupin, mezi něž patří zejména senioři, těhotné ženy a chronicky nemocní lidé jakéhokoliv věku – tedy i děti,“ říká vakcinolog Daniel Dražan. U těchto lidí totiž podle něj může covid stále vyústit v komplikovanou infekci s dlouhodobými následky. Svědčí o tom rostoucí počty pacientů připojených k dýchacím přístrojům v nemocnicích - aktuálně je jich 85. Osm z nich dokonce bojuje o život na jednotkách intenzivní péče.

“Očkovat by se ale měli i zdravotníci a zaměstnanci v pečovatelských ústavech,“ doplnil Dražan. Do Česka už podle něj dorazily nejnovější vakcíny, které by měly lidi chránit právě proti aktuálně cirkulujícím mutacím omikronu.

Ostatní lidé by podle něj měli očkování alespoň zvážit. Jestli se covidem nakazili, by si pak měli ideálně ověřit domácím testem. Pokud zjistí, že je výsledek pozitivní, měli by kontaktovat svého lékaře. „Ten rozhodne, co dál. V indikovaných případech jim může předepsat antivirotika,“ uvedl.

Lidovky.cz: Covid znovu nabírá na síle. Podle ministerstva zdravotnictví minulý týden přibývalo až 200 nových případů denně, což je dvojnásobek oproti předchozímu týdnu. Jak vážné to je?