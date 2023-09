Covid: Stovky nakažených denně a dvojnásobek hospitalizovaných za dva dny

„Zdravotní dopad šíření nákazy je dosud mírný. Ale jisté je, že nakažených přibývá a přibývat bude,“ upozorňuje šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Data podle Duška potvrzují, že „potomci“ varianty koronaviru omikron, kteří se zatím v Česku šíří, jsou vysoce nakažliví a dokážou prolamovat imunitní ochranu u lidí, kteří v minulosti nemoc již prodělali nebo byli očkovaní. „Přibývá opakovaných infekcí, takzvaných reinfekcí v současnosti tvoří již téměř polovinu všech potvrzených nákaz,“ dodává Dušek.Ještě předminulý týden přibývalo v pracovních dnech průměrně do stovky nakažených. Minulý týden už jejich počet stoupl na téměř dvojnásobek: 150 až 200 denně.

A v tomto týdnu jsou čísla opět zhruba dvojnásobná ve srovnání s týdnem předešlým: v úterý přibylo 295 nakažených, v pondělí 453 lidí s pozitivním testem. Podobně jsou na tom i lidé, kteří potřebují nemocniční péči, většinou senioři či chronicky nemocní. Zatímco v neděli večer jich v nemocnicích leželo 35, v úterý večer již 76, z toho čtyři na jednotce intenzivní péče.

Všichni dostávají antivirotika, někteří i kyslík, přesto denně umírá v průměru jeden nakažený.“V uplynulých dvou letech evidujeme 100 565 případů podání antivirotik (Lagevrio, méně často Paxlovid), z toho asi 70 procent lidem starším 65 let. Od začátku letošního roku dostalo zmíněná antivirotika téměř 21 tisíc pacientů, především seniorů,“ zmiňuje Ladislav Dušek.

Více než desetina všech aktuálně hospitalizovaných lidí s covidem leží v Nemocnici Agel Valašské Meziříčí, která kvůli tomu jako první od úterý 12. září až do odvolání zakázala či omezila návštěvy na svém oddělení následné péče.

“V nemocnici leží devět covidových pacientů. Protože jsou v izolaci, nesmí za nimi žádné návštěvy. Za ostatními pacienty oddělení následné péče může nyní pouze jeden návštěvník denně, ale maximálně na 15 minut a s ochranou dýchacích cest – respirátorem FFP 2. Cílem je ochránit nemocné s oslabenou imunitou před nákazou zvenčí,“ říká mluvčí zdravotnického holdingu AGEL Gabriela Lefenda.

Od začátku pandemie covidu se v Česku nakazilo přes 4,6 milionu, z nichž téměř 43 tisíce zemřely. Ve světě se nakazilo přes 770 milionů lidí a téměř sedm milionů zemřelo.

Ještě loni byla covidová situace v Česku mnohem dramatičtější než letos - začátkem března ležely v nemocnicích přes tři tisíce pacientů s covidem, začátkem září téměř 800. Odborníci předpokládají, že letos se taková situace opakovat nebude, ale jistotu nemají. A vzhledem k nástupu podzimní vlny epidemie opět doporučují očkování, zejména lidem s oslabenou imunitou, pro které může být nákaza covidem fatální.

Čekání na vakcínu

“Data jasně ukazují, že očkování je velmi přínosné a potřebné pro seniory ve věku nad šedesát let, ale i pro mladší pacienty s více interními nemocemi nebo jinak oslabenou imunitou. A také pro zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních zařízeních, ale i ve službách, dopravě či na úřadech, kteří jsou ve styku s mnoha lidmi. Vakcína sice neochrání stoprocentně před nákazou, ale může zachránit život tím, že zabrání těžkému průběhu nemoci,“ vysvětluje předseda České společnosti infekčního lékařství Pavel Dlouhý.

Podotkl, že do konce září by měli mít lékaři k dispozici nejnovější vakcínu, která chrání i proti nejrozšířenějším mutacím omikronu. Podle ministerstva zdravotnictví už je na území republiky asi 25 tisíc dávek této mRNA vakcíny od firem Pfizer/BionTech a brzy poputují k praktickým lékařům či na infekční oddělení, která také očkují.

„V každém kraji by mělo fungovat nejméně jedno očkovací centrum pro lidi, kteří nemají možnost se naočkovat u svého praktického lékaře. U nás bude centrum pro Ústecký kraj,“ říká primář infekčního oddělení nemocnice v Ústí nad Labem a šéf infektologické společnosti Pavel Dlouhý.

Exministr zdravotnictví Roman Prymula ale naznačil, že ačkoli dříve absolvoval trojí očkování mRNA vakcínou, tentokrát by si zřejmě rád počkal na jinou vakcínu s proteinovou látkou. „Přesnou účinnost proti proti nové subvariantě omikronu nazývané pirola, zatím deklarovala pouze jedna firma. Ostatní výrobci ovšem také tvrdí, že vakcíny budou účinné,“ vysvětluje Prymula.

Podle Pavla Dlouhého i předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka a dalších lékařů by ale lidé neměli váhat a měli by se co nejdříve nechat naočkovat vakcínou, která přijde. „Určitě je ochrání před současnými variantami koronaviru. A pravděpodobně i před pirolou, což je stále varianta omikronu, navíc v Česku dosud zachycená nebyla,“ říká Chlíbek.

Podle něj i Pavla Dlouhého je mRNA vakcína osvědčená, bezpečná a spolehlivá. Navíc není jasné, zda vůbec a kdy jiný typ vakcíny do Česka dorazí. „V minulosti sice stát objednal i jiné typy vakcín, ale zájem o ně byl minimální a nakonec je musel likvidovat,“ připomíná Dlouhý.

Ministerstvo zdravotnictví na dotaz MF DNES potvrdilo, že zatím bude k dispozici pouze jeden typ vakcíny. „Do České republiky jsou aktuálně dodávány nové očkovací látky Comirnaty XBB.1.5, které jsou registrovány Evropskou komisí,“ říká mluvčí resortu Ondřej Jakob.

Podotkl, že zatím nemají informace o tom, že by Evropská léková agentura již dokončila schvalovací proces nové vakcíny s proteinovou látkou. „Kromě vakcíny Comirnaty by však měla být do Česka dodána i tato očkovací látka, ale až po jejím schválení a registrací Evropskou komisí,“ dodává Jakob.