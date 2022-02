Od poloviny března bychom měli sundávat respirátory, slíbil Maďar. Očkování považuje nadále za zásadní

Resort zdravotnictví pod vedením Vlastimila Válka postupně ruší jednotlivá opatření. Dle aktuálních dat je to podle člena Národního institutu pro zvládání pandemie Rastislava Maďara na místě. Řekl to v Otázkách Václava Moravce. „Myslím, že se můžeme postupně přesouvat do poměrně běžného stavu, například jen s určitými opatřeními na velkých akcích.“

„Stále máme nohu na brzdě, pokud by se něco zhoršilo, bylo by možné rozvolnění opatření oddalovat,“ řekl epidemiolog Maďar. Predikce ale podle něj vypadají dobře. Nejhorší scénář, který by rozvolňování zhatil, je pravděpodobný asi na 10 procent. „U starších ročníků je reprodukční číslo stále poměrně vysoké, ale jde spíše o dojezd předešlé vlny.“

Podle Maďara se Češi brzy dočkají opouštění respirátorů. „Pokud se bude naplňovat predikce, mohli bychom v polovině března začít opouštět respirátory.” Odkládání ochrany úst bude probíhat postupně, počítají s tím i plány ministerstva zdravotnictví.

„Přes léto bude možné respirátory určitě odložit úplně,“ doplnila v Otázkách Václava Moravce viroložka Ruth Tachezy, reálné je podle ní v létě i konání velkých akcí.

Očkování stále hraje roli

Odborníci poukazují, že úplně vyhráno není a stále je důležité se očkovat.„Je nebezpečné si myslet, že nás varianta omikron vrací do běžného stavu. Varianta se jeví být mírnější, jelikož máme velkou část populace proočkovanou a promořenou,“ konstatovala viroložka Ruth Tachezy. S jistotou další pozitivní vývoj předpokládat podle ní nemůžeme, i když mu současná data nasvědčují.

Očkovaní, kteří se nakazili variantou omikron, podle obou expertů nemusí spěchat s posilující dávkou. Lepší je mít vyšší ochranu před podzimní vlnou. Ostatním ale posilující dávku doporučují hned. „Posilující dávka je to nejlepší co může člověk udělat pro sebe i pro svoje okolí,“ řekl Maďar.

Denní přírůstky

Poznámka: Reinfekce zahrnuje dříve otestované, kteří již byli dříve pozitivně testovaní na covid-19 a je u nich podezření na reinfekci.

Data podléhají další validaci a mohou se měnit.

„Lidé nabyli dojmu, že se není třeba jakkoli chránit a to je nebezpečné. Vakcíny stále snižují riziko závažného průběhu a omezují cirkulaci viru v populaci. Posilující dávka funguje skvěle a je i výhodou do budoucnosti,“ sdělila Tachezy. Vzkaz lidem ze strany vlády by podle ní stále měl být, ať se lidé chodí očkovat. Dokud zde budou neočkovaní, hrozí dle jejích slov problémy.

Očkovaní mají nejen snížené riziko vážného průběhu, ale i méně časté dlouhodobé následky spojené s covidem, které se již objevují, dodal Maďar.

Viroložka Tachezy dále varovala před tím, že by se po odeznění vlny omikronu z neproočkovaných komunit mohla začít znovu šířit nebezpečnější předchozí varianta koronaviru delta.