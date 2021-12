Experti podporují konec stavu nouze, tvrdí Fiala. Většina jich nesouhlasí, mají obavy

„My jsme to konzultovali celkem široce s odborníky a samozřejmě jsou různé názory, ale to většinové doporučení bylo – ano lze to zvládnout v této fázi bez nouzového stavu,“ řekl šéf nového kabinetu Petr Fiala pro Rádio Impuls.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek po středečním jednání vlády uvedl, že odborníci nejsou ti, kteří vystupují v médiích, ale jsou to reprezentanti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. „Považuji za velké selhání, že poslední rok jejich hlas nebyl slyšet,“ řekl Válek. Nová vláda to podle něj změnila a odborníci nominovaní touto společností se tak budou podílet na rozhodnutích. Po Novém roce by je podle něj mohl resort představit. „Je to dnes více než šedesát lidí,“ doplnil.

Premiér Fiala dodal, že vláda opatření s odborníky konzultuje, ale rozhodnutí je primárně politické. „My se neschováváme za odborníky, to rozhodnutí, které vláda dělá, je především politické. Musíme přihlížet ke všem aspektům, které boj s covidem má, a ty nejsou jen zdravotní, ale i sociální, ekonomické, psychologické a další. Je odpovědností vlády, aby toto vše zvážila.”

To, zda doporučení expertů bylo jednoznačné, však zřejmé není. Podle informací redakce iDNES.cz a Rádia Impuls většina z těch, kteří zasedají v novém Národním institutu pro zvládání pandemie (NIZP), zrušení nouzového stavu nepodporuje.

„Ministr Válek by měl všechno vysvětlit a musí jasně oddělit odborná a politická rozhodnutí. Jinak s tím budou mít jeho odborní poradci významný problém,“ sdělil redakci Rádia Impuls jeden ze členů NIZP, který si přál zůstat v anonymitě.

Ministr zdravotnictví z TOP 09 vyzval podle zjištění MF DNES spolupracovníky z ministerstva, aby se do médií nevyjadřovali. Komunikace má podle něj probíhat jednotně a to výhradně jeho jménem. Většina expertů se to rozhodla respektovat, ač s tím má řada z nich problém. „Budu to respektovat, alespoň tak dlouho, dokud budu schopen některé věci tolerovat,” napsal ve zprávě jeden ze členů týmu NIZP.

Hlavou poradního orgánu nové vlády je profesor Roman Chlíbek. Ten se sice přímo proti zrušení nouzového stavu nevyjádřil, avšak na Twitteru sdílel otevřený dopis rady Učené společnosti, ve kterém experti vyzývají vládu k prodloužení nouzového stavu. „Obavy jsou na místě,“ napsal k příspěvku Chlíbek.

A také další člen skupiny, epidemiolog Petr Smejkal, řekl Rádiu Impuls, že shoda nebyla. „Většina odborníků z NIZP by byla pro prodloužení nouzového stavu“ řekl Smejkal.

Strašák omikron

Obavy odborníků vychází především z šíření nové varianty koronaviru zvané omikron. „Prosím vládu, aby dnes zvážila přísnější protiepidemická opatření. Informace o úmrtí 3,5x více dětí v JAR než v jiných předchozích vlnách nemůžeme brát na lehkou váhu. Rychlé vpuštění omikronu bez větších překážek do populace je však nežádoucí i z dalších důvodů,“ napsal ve středu na Twitteru epidemiolog Rastislav Maďar.

Pro zpřísnění opatření se vyjádřila i členka Mezioborové skupiny pro epidemické situace a viroložka Ruth Tachezy. Podle ní je potřeba prodloužit nouzový stav a říct lidem, co se na ně řítí.

Počty nově hospitalizovaných podle stupně očkování

„Omikron se šíří rychleji (než předchozí varianty), tedy velmi rychle nakazí velký počet lidí. A zároveň se rychleji množí, tedy hospitalizace přijde mnohem rychleji,“ sdělila viroložka Tachezy v pořadu iDNES.cz Rozstřel.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek ve středu po jednání vlády představil konkrétní kroky, kterými chce vláda do konce roku bojovat proti koronaviru. Například bude dále platit omezení pro restaurace a otevře se třetí dávka pro lidi nad 30 let.