Covid ‚na koho se nedostalo‘. Nová pomoc od státu má rozlišovat podle poklesu příjmů

Hospodářská komora piluje s resorty průmyslu a financí nový dotační program, který podpoří dosud opomíjené podnikatele a provozovny. Kritériem tentokrát nemá být obor podnikání, ale procentuální pokles příjmu.

Prádelny, obchodníci, dodavatelé technologií, hospody bez zaměstnanců, trhovci, servisní služby a mnoho dalších cílenou státní pomocí dosud opominutých oborů se může dočkat kompenzace části nákladů.

Stát nadále trvá na tom, že sanuje koronakrizí postiženým firmám a podnikatelům náklady a nikoliv tržby, jako například v Německu. Z poklesu hodnoty příjmů, respektive tržeb, by však podle informací Lidovky.cz měla vycházet nejen kritéria, podle kterých zájemci dosáhnou na pomoc z nového Covid programu, ale i suma dotace. Krabička poslední záchrany tomu pracovně říkají.

Nový projekt vychází na základě návrhu Hospodářské komory z právě spuštěného programu Covid gastro – uzavřené provozovny a o detailech změn s požehnáním premiéra Andreje Babiše jednají zástupci komory s „vysokými“ představiteli ministerstev průmyslu a financí. Dolaďují nejen parametry, ale i kardinální otázku, kolik to celé bude stát a z jaké kapsy to erární pokladna zaplatí. Jasno má být do příštího týdne.

„Mělo by jít o doplňkový program pro ty, kteří nedosáhnou na stávající podporu. Cílem je identifikovat je s ohledem na pokles tržeb, ale kompenzace by byla nákladového charakteru,“ uvedl Karel Havlíček, šéf resortů dopravy a průmyslu. Právě ministerstvo průmyslu a dopravy bude garantem tohoto Covidu „na které se nedostalo“.

Prvotní návrh Hospodářské komory počítá podle informací Lidovky.cz kromě jiných kritérií (například bezdlužnosti vůči státu) s tím, že by nárok měl podnikatel či firma, kterým poklesly příjmy za čtvrté čtvrtletí 2020 oproti stejnému období 2019 (nebo oproti třetímu čtvrtletí 2020) alespoň o pětinu.

Jedna z variant předpokládá, že vyplácená dotace by se pak určovala podle počtu zaměstnanců na plný úvazek, ale i těch „na dohodu“ či spolupracujících OSVČ. Pravděpodobnější je však kalkulace procentuálním podílem (například 40 procent) z poklesu příjmů. O finální podobě parametrů se teprve jedná. Komora ani ministerstva postup jednání nekomentují.

Viceprezident Hospodářské komory a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza připomíná, že se jedná o pomoc cíleně jen těm, kteří nedosáhnou na dosavadní státní kompenzace. „Je to spravedlivý a jednoduchý program, postavený bez složité byrokracie na jednom čísle. Pomůže postiženým úplně stejně bez ohledu, v jakém oboru podnikají,“ uvedl bez dalších podrobností Prouza.