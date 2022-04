Pandemie „vymazala“ Čechům paměť. Někdy to vypadá, jako by poslední dva roky vůbec neexistovaly

Jako by ty dva roky v paměti většiny Čechů neexistovaly. „Když se s respondenty bavíme o době covidu, zajímavé je sledovat, že ji vnímají jako určité bezčasí, a když si představují tok času, tak jako kdyby covid neexistoval. Slyšíme například: Minulej rok jsme byli u moře! Ale vlastně neee... to nebylo loni, to bylo loni před covidem, takže jsou to vlastně už tři roky! Jako kdyby se během covidu zastavil čas, zastavil se kalendář,“ říká Vojtěch Kessler z Historického ústavu Akademie věd ČR.