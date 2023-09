Závažnost mutace Pirola zatím není vysoká, uklidňuje Prymula. Přinášíme 7 rad pro letošní covidovou sezonu

Pirola? Měla by stačit vakcína, říká Prymula Epidemiolog Roman Prymula pro server Lidovky.cz vysvětluje, nakolik nebezpečné jsou nové varianty viru způsobujícího covid-19. Covid nabírá na síle. Máme se bát nových variant?

Obě nové varianty – EG.5 a pirola, tedy BA.2.86, – jsou vývojové varianty omikronu. První se šíří v Evropě i v USA, v současnosti ji eviduje zhruba 60 států. Má velmi rychlý přenos, ale závažnost klinických onemocnění doposud není dramatická. Ale ta druhá budí mezi epidemiology větší respekt. Už byla popsána zhruba v deseti zemích na čtyřech kontinentech včetně Evropy. Od první se liší tím, že plošné šíření není tak vysoké. Vzbuzuje však obavy s ohledem na svých více než třicet mutací, což může znamenat, že náš imunitní paměťový systém na ni nemusí reagovat dost silně. Výrobci inovovaných vakcín ale tvrdí, že jejich látky ochrání i před touto variantou. O jaké vakcíny jde?

Byla licencována vakcína Pfizer-BioNTech a brzy by to mělo nastat také u látek Moderny a Novavaxu. U nás bude k dispozici zatím zejména první zmíněná. Česko v minulosti nakoupilo velké množství vakcín, ty expirují a je nutné je likvidovat. Opravdu nejsou k ničemu?

Systém, tak jak byl od počátku nastaven, byl podle mě nevhodný. Byl vyvíjen tlak, aby země objednávaly mnohem víc vakcín, než potřebují. A to jen proto, aby se k nim dostaly včas. To v Evropě vedlo k velkým přebytkům, které se v podstatě nedají využít. Argumenty, že evropské státy vyvezou nepotřebné vakcíny někam do Afriky, se u tamních zemí nesetkaly s pochopením, nijak zvlášť je nechtěly. Vakcíny se tedy masově likvidují. Ale co je pozitivní faktor toho všeho: do dodávek, jež jsou stále nasmlouvány, se automaticky slučují ty očkovací látky, které jsou registrovány jako poslední. Nedostáváme tedy původní vakcíny.