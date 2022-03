Migrace může vir mírně posílit. Odborníci mluví i o nové ‚vlnce‘ covidu, čísla porostou s časovým odstupem

„V dohledné době se dá očekávat drobná vlnka covidu, kterou způsobí rozvolnění prakticky veškerých opatření. Může na to mít i vliv velká vlna uprchlíků,“ předpovídá pro Lidovky.cz epidemiolog a exministr zdravotnictví Roman Prymula.

Příliv válečných uprchlíků se podle něj do statistik zatím ještě nepropisuje, může je ale ovlivnit v následujících dnech. Česko se poprvé stalo cílovou zemí běženců. Zatím jich dorazilo zhruba 250 tisíc. Přičemž například proočkovanost Ukrajinců je kolem 37 procent (ČR 65 procent).

Rapidní nárůst koronavirových čísel ovšem Prymula nepředpokládá, a to ze dvou důvodů. „Blížíme se do jarního období, kdy se přirozeně covid tolik nešíří. Navíc je u nás poměrně velké procento obyvatelstva, které se s nákazou buď setkalo, nebo jsou očkovaní. Takže neočekávám, že by mělo dojít k prudkému nárůstu případů,“ vysvětlil. Imunolog Václav Hořejší očekává spíše stagnaci počtu nových případů a hlavně počtu hospitalizovaných a úmrtí.

Ta podle něj může trvat ještě poměrně dlouho. „Jednak se omezila protiepidemická opatření. A ta, která zůstávají v platnosti, lidé pořád méně dodržují,“ vysvětlil své obavy webu Lidovky.cz. „Vidím to třeba v metru. Ještě nedávno měli všichni respirátor nasazený správně, teď už ho docela významná část lidí má na půl žerdi, jak se říká,“ ozřejmil.

Extrémní nárůst hospitalizací Prymula vylučuje. „Nemyslím si, že by se měl nějak dramaticky zvýšit počet hospitalizací. Hodnota se dlouhodobě snižovala. A pokud dojde k nárůstu, budou to jednotky stovek, neměly by to být tisíce,“ řekl exministr.

Povinnost nosit respirátor v obchodech, službách a v práci přestala platit úderem půlnoci. I nadále si musí lidé zakrývat ústa a nos v městské hromadné dopravě včetně zastávek, u lékaře, v nemocnicích či v domovech pro seniory. Takto jsou podle expertů pravidla nastavená správně.

Podle Hořejšího se do covidových statistik může rovněž nepříznivě propsat i fakt, že lidem takzvaně vyvane imunita získaná očkováním. „Po zhruba čtyřech měsících po druhé či třetí dávce očkování už, zvláště u těch rizikových skupin, významně klesá odolnost proti infekci. Protože protilátky časem slábnou.

Lidé, kteří mají jenom dvě dávky očkování, jsou na tom po půlroce skoro stejně, jako kdyby očkovaní nebyli,“ uvedl Hořejší.