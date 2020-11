ČSSD opět vyzvala k upravení daňového balíčku. Senát o něm bude hlasovat 10. prosince

Praha ČSSD opět vyzvala Senát, aby upravil daňový balíček. V aktuální podobě podle strany nepomůže Česku ani občanům a do budoucna by ohrozil zdravotnictví či školství. Předseda sociální demokracie a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí novinářům řekl, že pokud by stát nebojoval s covidem-19, koalice by kvůli daňovému balíčku asi vedla dohodovací řízení. Při pandemii na to však není prostor. Senát bude o balíčku hlasovat 10. prosince.

Sněmovna předminulý týden schválila nejen zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb daně z příjmu na 15 a 23 procent, ale i zvýšení daňové slevy na poplatníka na 34 125 korun. To by znamenalo příští rok propad příjmů veřejných rozpočtů zhruba o 130 miliard korun. Hamáček v pondělí řekl, že návrh ve sněmovní podobě likviduje krajské i obecní rozpočty a do budoucna by vyžadoval omezení veřejných služeb.

Senátoři se neshodují v tom, jak naložit se sporným daňovým balíčkem Návrh na sazbu daně z příjmu 15 procent schválili především poslanci ANO, ODS a SPD. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) v pondělí uvedla, že právě vládní ANO a opoziční ODS mají vysvětlit, kde najdou peníze. „Měli by říct, které daně zvýší, nebo kde budou škrtat. Máme obavy o zdravotnictví, sociální služby,“ uvedla. Varovala také před zavedením školného. ČSSD prosazuje daňové sazby 19 a 23 procent, zvýšení daňové slevy na poplatníka z 24 840 na 30 000 korun a obcím a krajům chce zvýšit podíl na příjmech z výběru daně od fyzických osob. Hamáček doufá, že zvítězí varianta, která nepoškodí stát. „ČSSD nemůže sedět a nečinně přihlížet, jak pravicová ad hoc většina prohlasovává věc, která náš stát zásadně mění,“ dodal. Senátoři budou daňový balíček schvalovat nejdříve 10. prosince, uvedl Hamáček. Chtějí najít kompromis Kdyby v Česku nebyla složitá situace kvůli pandemii, ČSSD by patrně vyvolala dohodovací řízení podle koaliční smlouvy s hnutím ANO. „Ale v situaci, kdy je krize, tak na to prostor není,“ uvedl. Návrhy straníků na odchod z vlády zaznamenal. „Za nás má ale smysl zabojovat, což právě děláme,“ uvedl. Uvítal by, kdyby v Senátu prošel kompromis. Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden přesvědčoval senátory, aby z předlohy vypustili zvýšení slevy na poplatníka. Nově navrhl kompenzovat výpadky příjmů obcí a krajů 20 miliardami korun ročně po dobu dvou let. Vedení ODS chce v Senátu prosazovat sazby 15 a 23 procent, případně 16 a 23 procent. Krajům a obcím chce kompenzovat polovinu výpadku jejich příjmů. Piráti by podle poslance Mikuláše Ferjenčíka souhlasili se sazbou daně 17 procent při současném zvýšení slevy na poplatníka o 4000 na 28 800 korun.