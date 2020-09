ČSSD nepodpoří zrušení superhrubé mzdy jen na dva roky, řekl Hamáček

Praha ČSSD nepodpoří zákon, který by zrušil superhrubou mzdu a za dva roky ji znovu zavedl. V Otázkách Václava Moravce v České televizi to řekl šéf strany a vicepremiér Jan Hamáček. Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu řekl, že vláda navrhne zrušení superhrubé mzdy pouze na dva roky, jak o tom dříve mluvil prezident Miloš Zeman. Podle odborníků by takový krok znepřehlednil daňový systém.

Zrušení superhrubé mzdy vláda navrhne jen na dva roky, jak to prosazoval Zeman Zrušení superhrubé mzdy by znamenalo snížení daní z příjmu pro zaměstnance, protože by se základ daně snížil o platby povinných odvodů zaplacené zaměstnavatelem. ČSSD a ANO se domluvily na zrušení superhrubé mzdy a zavedení patnáctiprocentní daně z příjmu koncem srpna. Zároveň by měla zůstat sazba 23 procent pro lidi s příjmem nad zhruba 139 000 korun měsíčně. Nyní činí efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta. Hamáček v neděli řekl, že ČSSD by podpořila zrušení superhrubé mzdy provázené zavedením patnáctiprocentní daně z příjmu s tím, že by se daňová sazba po dvou letech zvýšila.